【V長崎】福岡との九州ダービー制す「今季3勝目を獲得」次節もホーム 中2日で京都戦《長崎》
明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド。
「V・ファーレン長崎」は15日、ホームで「アビスパ福岡」との九州ダービーに臨みました。
J1の舞台では初顔合わせとなった、福岡との一戦。
V・ファーレンは開始早々、チアゴ サンタナがダイレクトシュートを放つなど、積極的にゴールを狙います。
前半は、前線からのプレスでボールを奪って試合を優位に進めますが、得点には至らず、スコアレスで折り返します。
V・ファーレンは後半も開始早々、右サイドから翁長のクロスに米田が飛び込みますが、惜しくもネット揺らすことができません。
後半途中からは笠柳と、古巣対決の岩崎を投入。
迎えた29分、笠柳がドリブルでゴール前に攻め込むとこぼれ球に反応したチアゴサンタナが、相手ディフェンダ―のファウルを誘い、PKを獲得。
これをチアゴサンタナ自らが決めて、先制します。
終盤にかけての福岡の攻撃も、ゴールキーパー後藤のファインセーブや、体を張った守備でしのいだ V・ファーレン。
J1初顔合わせとなったダービー戦を制し、無失点で2試合ぶりの勝利を手にしました。
（高木 琢也 監督）
「“バトル・オブ・九州”の名前にふさわしいゲーム展開で、我々にとって難しかった。勝ち点「3」を取れたことと、無失点で終えられたことはよかった」
ホーム連戦となる次節は、中2日の18日(水)午後7時「京都サンガFC」と対戦します。