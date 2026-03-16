明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド。

「V・ファーレン長崎」は15日、ホームで「アビスパ福岡」との九州ダービーに臨みました。

J1の舞台では初顔合わせとなった、福岡との一戦。

V・ファーレンは開始早々、チアゴ サンタナがダイレクトシュートを放つなど、積極的にゴールを狙います。

前半は、前線からのプレスでボールを奪って試合を優位に進めますが、得点には至らず、スコアレスで折り返します。

V・ファーレンは後半も開始早々、右サイドから翁長のクロスに米田が飛び込みますが、惜しくもネット揺らすことができません。

後半途中からは笠柳と、古巣対決の岩崎を投入。

迎えた29分、笠柳がドリブルでゴール前に攻め込むとこぼれ球に反応したチアゴサンタナが、相手ディフェンダ―のファウルを誘い、PKを獲得。

これをチアゴサンタナ自らが決めて、先制します。

終盤にかけての福岡の攻撃も、ゴールキーパー後藤のファインセーブや、体を張った守備でしのいだ V・ファーレン。

J1初顔合わせとなったダービー戦を制し、無失点で2試合ぶりの勝利を手にしました。

（高木 琢也 監督）

「“バトル・オブ・九州”の名前にふさわしいゲーム展開で、我々にとって難しかった。勝ち点「3」を取れたことと、無失点で終えられたことはよかった」

ホーム連戦となる次節は、中2日の18日(水)午後7時「京都サンガFC」と対戦します。