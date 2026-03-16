人気チアが開幕戦を盛り上げ

独立プロ野球、火の国サラマンダーズは、おとといの開幕戦で見事、勝利しました。

【写真を見る】火の国サラマンダーズ 開幕戦を接戦で制す スタンドにはフォロワー180万人超の人気チア林襄（リンシャン）

その応援席では、SNSのフォロワー数が約180万人という台湾チア、リンシャンさんを中心に観客を盛り上げました。

サラマンダーズの今季開幕戦には過去最多となる2600人を超える観客が集まりました。

応援席では、台湾チアチーム「ドラゴンビューティーズ」の中でも注目されている林襄（リンシャン）さんが盛り上げます。

林襄さんはインスタグラムのフォロワー数180万人超え。

彼女たちを間近で見るべく、熊本県外や台湾からも多くのファンが訪れました。

宮城から「ここまで自由に見られるのは台湾ではできない。ありがたいです」

台湾から「林襄ソービューティフル！ソーカワイイ！」

開幕戦は接戦の好ゲーム

＜九州アジアリーグ開幕戦＞火の国サラマンダーズvs.北九州下関フェニックス

いつも以上の盛り上がりを見せる中、1点を追いかけるサラマンダーズは4回ウラ、一打逆転のチャンスで8番、キャプテンの中庭…。

ラジオ実況「5球目、投げました。右方向。ライトが追いかける、抜けていった。ライトの頭を超えて3塁ランナーホームイン、2点目！」

キャプテンの一打ですぐさま逆転に成功します。

さらに5回には…

ラジオ実況「投げました、打ちました。右方向。ライトが追いかける大きい。ライトが捕ってアウト。３塁ランナーの寛知がスタート、ホームイン。火の国サラマンダーズ３点目です」

サラマンダーズは開幕戦、白星発信です。

＜試合結果＞火の国サラマンダーズ 4-2 北九州下関フェニックス