熊本の街が巨大なゲーム盤に早変わり。熊本市電で人気ゲーム「桃太郎電鉄」を体感できるイベントが始まりました。



■前田清鈴記者

「熊本市電で始まったのはアプリを使った“リアル桃太郎電鉄”です」



桃太郎電鉄、通称「桃鉄」はプレイヤーが鉄道会社の社長となり、日本各地の駅を巡りながら資産を増やすゲームです。今回は、熊本市電の線路を巨大なすごろくに見立てた“リアル桃鉄”を展開。渋滞の緩和や、市街地全体を巡ってもらおうと企画されました。参加者はアプリの中でサイコロをふり、出た目の数だけ電停を進みます。





■参加した弘樹くん「（サイコロが）6！」■母・照美さん「交通局前ですって！」

普段から家族で桃鉄を楽しんでいるという熊本市の松岡さん一家も、市電で交通局前へ向かいます。



■松岡照美さん

「（子どもが）普段はバスに乗ると寝ちゃうが、きょうは電車に乗ってゆっくり家族でいけたらいいと思います」



電停では、アプリに表示されるクイズに挑戦。家族みんなで答えを出し合います。



■弘樹くん

「楽しかった。いろんなところに電車で行くところ」



■県商店街組合連合会 青年部・松永哲典さん

「ゲームを通して普段降りない駅に降りるなど新しい皆さんの発見があればいいと思います」



リアル桃太郎電鉄・熊本市電編は5月31日まで行われます。

