【マイアミ（米フロリダ州）＝読売取材団】１４日（日本時間１５日）に米フロリダ州、テキサス州で行われたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の準々決勝で、前回覇者の日本はベネズエラに逆転負けを喫し４強入りを初めて逃した。

ベネズエラ ８―５ 日本

日本は１点を追う三回、佐藤の適時二塁打で追いつき、途中出場の森下の３ランでリードを奪ったが、打線は四回以降、追加点を奪えず。五回に２番手隅田がガルシアに２ラン、六回に４番手伊藤がアブレウに３ランを浴びて逆転を許し、逃げ切られた。

「強い球の投手多めに」も実らず

世界一を目指すメンバーの構成について、井端監督は「球が強い先発投手を多めに入れている。抑え、中継ぎのようにも投げられる」と狙いを語っていた。しかし、侍ジャパンの強みだったはずの投手陣は、ことごとくベネズエラ打線に打ち崩された。この誤算が連覇への道を閉ざした。

井端監督は「第２先発」、「第３先発」の起用を構想し、ブルペンに各球団のエース級をそろえた。準々決勝は先発の山本が４回２失点と踏ん張り、３点リードの五回に２番手として隅田がマウンドへ。しかし、先頭打者に四球を与えると、一死から甘くなった１５１キロを２ランとされた。「あの１球、失投が全て」。これが相手の反撃ムードに火を付けた。

六回は伊藤が連打で無死一、三塁のピンチを招き、逆転３ランを浴びた。八回は種市が二塁打と自らのけん制悪送球で失点。６投手が計１０安打を許し、日本のＷＢＣ史上ワーストの８失点での敗戦に、井端監督は「ほとんどの投手が直球をはじき返された。（ベネズエラの打者に）すごく力があった」と力負けを認めざるを得なかった。

救援陣を巡っては、メンバー決定後に平良（西武）、石井（阪神）、松井（米パドレス）と故障による辞退者が相次いだ事情もあり、不安を残して大会を迎えたことも事実だ。それでも追加招集された隅田は「準備はできていたので、やはり力不足。次は圧倒できるようになって挑戦したい」と言い訳しなかった。

今大会では本塁打数が増加の傾向にある。力と力のぶつかり合いにも負けない投手力の強化が、国際大会を勝ち抜くカギになるかもしれない。（井上雄太）

ピンチで大谷・佐藤輝から連続三振

ベネズエラは２番手以降の６投手が無失点と、救援陣の安定感が光った。特に大きかったのは四回から登板した３番手デヘスス（タイガース）の働きだ。一死一、二塁で大谷を迎えてギアが入った。「本当にワクワクした。自分を信じて攻めた」。ストライク先行でペースを握り、外のカットボールで空振り三振に仕留めると、続く佐藤も同じくバットに空を切らせてピンチを脱出。２回１／３を投げて今大会２勝目を挙げた。メジャーでの実績は乏しく、昨季までは韓国でプレーした２９歳の左腕が大仕事をやってのけた。（平沢祐）

ベネズエラ・ロペス監督「私たちは元々、強豪国だ。日本に勝ったから強豪国になったわけではない。中２日の休養でブルペン陣がフレッシュになり、日本の打線をうまく切り抜けることができた」