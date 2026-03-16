【映像】交差点で“空飛ぶ暴走車” 80歳男性が運転する車がビルに激突 米ニューヨーク 一方、トルコでは“間一髪”の回避
アメリカ・ニューヨークで目撃されたのは、交差点で空を飛ぶ暴走車です。
事故があったのは3月10日の午後2時半過ぎ。
信号が変わり車列がゆっくりと動き出したその時、ものすごいスピードで突っ込んできた車。
縁石に乗り上げると、車体が宙に浮いた状態で道路を横切り、ビルに激突しました。
通行していた人はギリギリのところで衝突を回避し、後ずさりしながら立ち尽くしていました。
現地のメディアによりますと、暴走車を運転していたのは80歳の男性で、病院に運ばれましたが命に別条はなく、巻き込まれた人もいなかったということです。
一方、トルコで目撃されたのは、交差点の近くの店の前で座っている男性。
すると、突然、白い車が店に激突。
車は交差点で事故を起こし、制御不能のまま横滑りしてきたといいます。
店の前で座っていた男性は無事なのでしょうか…。
座っていた男性：
ブレーキの音が聞こえて立ち上がった時には、すでに車が迫っていました。まさに一瞬の差でした。
男性は間一髪で車を回避。
この事故で白い車に乗っていた2人はけがをして病院に搬送されましたが、2人とも意識がある状態だったということです。