【映像】交差点で“空飛ぶ暴走車”　80歳男性が運転する車がビルに激突　米ニューヨーク　一方、トルコでは“間一髪”の回避

アメリカ・ニューヨークで目撃されたのは、交差点で空を飛ぶ暴走車です。

事故があったのは3月10日の午後2時半過ぎ。

信号が変わり車列がゆっくりと動き出したその時、ものすごいスピードで突っ込んできた車。

縁石に乗り上げると、車体が宙に浮いた状態で道路を横切り、ビルに激突しました。

通行していた人はギリギリのところで衝突を回避し、後ずさりしながら立ち尽くしていました。

現地のメディアによりますと、暴走車を運転していたのは80歳の男性で、病院に運ばれましたが命に別条はなく、巻き込まれた人もいなかったということです。

一方、トルコで目撃されたのは、交差点の近くの店の前で座っている男性。

すると、突然、白い車が店に激突。

車は交差点で事故を起こし、制御不能のまま横滑りしてきたといいます。

店の前で座っていた男性は無事なのでしょうか…。

座っていた男性：

ブレーキの音が聞こえて立ち上がった時には、すでに車が迫っていました。まさに一瞬の差でした。

男性は間一髪で車を回避。

この事故で白い車に乗っていた2人はけがをして病院に搬送されましたが、2人とも意識がある状態だったということです。