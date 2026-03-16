永瀬廉（27）と吉川愛（26）のダブル主演映画「鬼の花嫁」（池田千尋監督、27日公開）大ヒット祈願イベントが16日、東京・神田明神で行われた。トークの中で、タイトルにちなみ「自分が特筆すべき〜の鬼？」との質問に、吉川は「ネギ愛の鬼」と言い、笑みを浮かべた。

吉川は「ネギが本当に大好きで。香りがするものなので、仕事の日はいただかないですけど、お休みの日は1日に2本くらいは食べるので…1食。青い部分も、しっかりいかせていただきます」と並外れたネギ愛をアピールした。撮影中など、仕事の際はどうするのかと聞かれると「（仕事の時）どうしても、食べたい時は、いただいて歯みがきします」と笑顔で答えた。永瀬は「『3日後にネギ、食べられる』と喜んでいた」と、吉川の“ネギ愛”がほとばしる瞬間を目撃したと明かした。

また、伊藤健太郎（28）が演じる妖狐のあやかし狐月瑶太に選ばれた花嫁で柚子の妹・花梨役の片岡凜（22）は「ショートケーキ愛の鬼」と答え「部屋で1人の時に、こだわりのショートケーキを手づかみで2口で食べきるのが合い」とも明かし、共演陣を驚かせた。永瀬から「スプーン、フォークで食べるのと、どう違うの？」と聞かれると、片岡は「幸福感ですかね」と答えた。さらに、永瀬から「いちごは一口目？」と聞かれると「大体、2口目です。クランクアップ、お疲れさまを兼ねて、やる」と笑顔で答えた。永瀬は「見てみたい…両手でいくんかな？」と笑った。