【S.H.Figuarts 仮面ライダーギーツIX（2次発送分）】 3月18日16時より抽選受付開始 11月 発売予定 価格：11,000円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 仮面ライダーギーツIX」の2次発送分の抽選受付を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて3月18日16時より開始する。発送は11月を予定し、価格は11,000円。

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーギーツ」より「浮世英寿」がデザイアドライバーにブーストマークIXバックルをセットして変身した姿「仮面ライダーギーツIX」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。

劇中デザインやカラーリングが再現され、付属のギーツバスターQB9はブレードモード／ガンモードの2種に変形可能。9本の尾には軟質素材が採用され、形状とディテールの再現。尾は一本一本が独立可動し、表情付けが可能。

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