「S.H.Figuarts 仮面ライダーギーツIX」の2次発送分の抽選受付をプレバンにて3月18日16時より開始
【S.H.Figuarts 仮面ライダーギーツIX（2次発送分）】 3月18日16時より抽選受付開始 11月 発売予定 価格：11,000円
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 仮面ライダーギーツIX」の2次発送分の抽選受付を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて3月18日16時より開始する。発送は11月を予定し、価格は11,000円。
本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーギーツ」より「浮世英寿」がデザイアドライバーにブーストマークIXバックルをセットして変身した姿「仮面ライダーギーツIX」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。
劇中デザインやカラーリングが再現され、付属のギーツバスターQB9はブレードモード／ガンモードの2種に変形可能。9本の尾には軟質素材が採用され、形状とディテールの再現。尾は一本一本が独立可動し、表情付けが可能。
【お知らせ】- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) March 16, 2026
魂ウェブ商店販売アイテム「S.H.Figuarts 仮面ライダーギーツIX」2026年10月発送分は早期に準備数に達したため、ご予約の受付を終了しました。
ついては【2次：2026年11月発送分】の抽選受付を3月18日(水)16時より開始いたします。https://t.co/lw16dtCW3p#t_shf #仮面ライダーギーツ pic.twitter.com/gRceVz4twh
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