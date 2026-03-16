【漢字クイズ】「下教来石」はなんて読む？山梨県の難読地名です！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「下教来石」はなんて読む？
「下教来石」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、山梨県北杜市の地名です。
いったい、「下教来石」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「しもきょうらいし」でした。
下教来石は山梨県北杜市に位置する地名です。
そんな北杜市は、名水の里として知られており、市内に流れる尾白川渓谷や三分一湧水、金峰山・瑞牆山源流の3ヵ所は『日本名水百選』にも選ばれているのだそう。
また、『日本百名山』にも選ばれた八ケ岳や南アルプスを代表する甲斐駒ケ岳、金峰山、瑞牆山などの日本有数の美しい山岳景観を有しているため、自然が育む豊かさを身近で感じられるまちとしても知られていますよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『北杜観光協会』
・『北杜市移住定住ポータルサイト』
ライター Ray WEB編集部