自民党富山県連がおととい開いた、各支部長らの会合に田畑裕明衆議院議員が出席し、「様々な選挙に悪影響を与えた」と謝罪しました。



田畑議員は無断・架空の党員登録問題を受けて、おととしに県連の役職を解任されていて、県連主催の行事に出席したのはそれ以来初めてです。



おととい、富山市のホテルで開かれた自民党県連の会合。姿を見せたのは、田畑裕明議員です。



出席者とあいさつを交わします。





田畑議員はおととし、自らの無断・架空の党員登録問題を受けて県連の「常任顧問」の役職を解任されました。その後、県連主催の行事には呼ばれていませんでしたが、先月の衆議院選挙では比例代表にくら替えして当選。今回「来賓」として県連の会合に出席しました。あいさつした田畑議員は。田畑裕明衆議院議員「一連の私が責任を果たさなければならない様々な事項において、著しく信頼を損ねる、また党勢拡大・選挙に多大な悪影響を与えたこと、心から深くおわびを申し上げます。誠にご迷惑をおかけしました。申し訳ございませんでした」田畑議員が県連主催の行事に出席したのは、おととしの役職解任以降初めてです。あいさつの後、退席した田畑議員は、取材に応じることなく会場を後にしました。田畑議員を会合には招いた自民党県連ですが、役職に復帰させることには賛否両方の声があります。自民党県連 宮本光明幹事長「富山県連とすれば、国会議員、県会議員、一緒になって県連をしっかりとやっていこうという、そういう思いはもちろん持っているわけですが、この後、しっかりといろいろな協議はまだ引き続きしていかなくちゃいけないというのが、今の現状だと思っています」田畑議員の処遇については、以前の「常任顧問」に戻すのか、それとも「顧問」にするのかなど様々な意見が出ているといいます。県連は、5月の県連大会に向けて、来月には方向性を固めたい考えです。