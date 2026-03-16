【映像】岐阜・高知・甲府でソメイヨシノ開花、潮干狩りシーズンも到来　列島に本格的な春　東京の開花予想は18〜19日

16日、高知と岐阜で全国のトップを切ってソメイヨシノの開花を発表。

今週は各地で桜の開花ラッシュが期待できます。

16日午前10時ごろ、岐阜市内にあるソメイヨシノの標本。

薄く淡いピンク色の花びらが開いています。

岐阜地方気象台職員：

5、6輪以上桜咲いていたので開花を観測しました。2月の月平均気温が高かったという影響もあるので、平年より桜の開花が早いと感じています。

岐阜市は週末から16日にかけ気温が上昇。

ポカポカ陽気の影響もあり、平年よりも9日早い開花になりました。



観測史上最速タイの桜に居合わせた人も「早いですよね。もうちょっとゆっくりでもいいかななんて」「満開が早くなっちゃいますよね」などと話しました。

同じく高知市でもソメイヨシノが開花。

全国トップは3年連続です。

15日に3輪咲いていましたが16日は6輪に増え、開花が宣言されました。

高知市は週末から春本番の暖かさとなっていましたが、16日も最高気温は18.4度。

高校生：

学校が最後なので「みんなで桜を見に行こう」ってなって来た。初めてこういう機会があったので、ちょっとわくわくっていうか「見られた！」みたいな感じでうれしい。

そして、16日午後3時ごろ山梨・甲府市でも開花。

さらに、長野県の南部にある天龍村でもソメイヨシノが開花しました。

気象台の定めた標本木ではありませんが、村によると観測開始以降最も早いということです。

列島の各地に本格的に春が到来しています。

三重・尾鷲市では春らしい日差しを受けて風に揺れる、淡い黄色の花アオモジが見ごろとなっています。

枝先に小さな黄色い花が集まって咲く姿は、まるでポップコーンのよう。

春本番を告げる花として知られています。

熊本・菊池市ではなんとスイカの出荷が始まりました。

2026年は天候に恵まれ甘くておいしい出来。

菊池市のスイカは澄んだ水と昼夜の寒暖差により、糖度が高いことが特徴だということです。

関東では、春の風物詩潮干狩りシーズンが始まっています。

千葉・富津市にある潮干狩り場。

男の子が見せてくれたのは大粒のアサリです。

ここ、富津海岸では大人1人2kgの持ち帰りで2200円。

小学生以下は1100円で楽しめます。

「4袋目！4袋目！」と話す女性3人組は、服をぬらしながら潮干狩りに夢中。

さらに、「アサリもバケツいっぱいとれた！」と話す男の子。

ネットいっぱいに入ったアサリを見せてくれる家族は、わずか40分ほどで大量のアサリをゲットしていました。

持ち帰ってフライパンで酒蒸しにしたり、パスタを入れてボンゴレと、アサリづくしの晩御飯となりました。

東京・上野公園では週末から桜まつりが始まりました。

まだ本命のソメイヨシノは開花していませんが、祭り会場には全国各地からご当地グルメが集結。

青森のホタテ焼き、広島のお好み焼き、さらに、岐阜の三色団子など花見を盛り上げる味が目白押しです。

お客さんもまだ桜が咲いていないこともあって、花より団子状態でグルメに夢中。

石川県の能登牛を使った豪快な串焼きも食欲をそそります。

本家金沢家・田中さん：

物価高だからこそおいしいものをたくさん食べてもらい、少しでも社会が上向きになっていけば良いと思います。

16日、高知、岐阜、甲府でソメイヨシノが開花。

東京都心ではいつごろなのか。

13日に上野公園で撮影したソメイヨシノは、まだつぼみの状態。

16日はというと、ピンク色になっているつぼみがあります。

16日、ウェザーニュースが発表した開花予想によると、上野公園は19日、靖国神社の標本木は18日となっています。

17日も全国的に晴れて、東京都心の最高気温は3月下旬並みの16度の予想です。