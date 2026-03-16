友達になりたい『ラブ上等』男性メンバーランキング！ 2位「ミルク（佐藤匠海）」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部は2月16日、全国10〜70代の男女300人を対象にNetflixで配信中の純愛リアリティーショー『ラブ上等』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「友達になりたい『ラブ上等』男性メンバー」ランキングを紹介します！
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2位は、ミルク（佐藤匠海）でした。神奈川県・川崎の元暴走族総長という経歴通り、仲間思いな熱血漢。こわもてな外見とは裏腹に、喜怒哀楽をストレートに表現したり、恋愛に一途だったり、真面目で親しみやすいキャラクターが同性からも人気です。
回答者からは「明るく場の空気を和ませる存在でありながら気遣いもできる方なので、自然体で付き合えそうだと思ったからです」（40代女性／愛知県）、「つーちゃんとの絡みを見てると友達になったらとても楽しそうだと思ったから」（20代男性／愛知県）、「コミュ力が高くて、優しいから」（30代女性／岐阜県）、「遊ぶだけでなく学べることが多い気がするから」（30代女性／大阪府）などの声がありました。
1位は、つーちゃん（塚原舜哉）。元暴走族総長で、現在はキャバクラを経営。30歳の最年長メンバーとして、個性豊かなメンバーをまとめる細やかな気遣いと器の大きさが目立ちます。こわもてなのに、内面はピュアで恋愛には一途というギャップも魅力です。
回答者からは、「とにかく面白くて、みんなのムードメーカーだから。いじられキャラなのも好きです」（20代女性／青森県）、「面白い。その場にいるだけで笑いが生まれそう」（20代女性／福岡県）、「男気が好き。名言をたくさん残してくれておもしろいから」（30代女性／高知県）、「相談とかしても真剣に考えてくれそう」（30代女性／沖縄県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)
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2位：ミルク（佐藤匠海）／55票
2位は、ミルク（佐藤匠海）でした。神奈川県・川崎の元暴走族総長という経歴通り、仲間思いな熱血漢。こわもてな外見とは裏腹に、喜怒哀楽をストレートに表現したり、恋愛に一途だったり、真面目で親しみやすいキャラクターが同性からも人気です。
1位：つーちゃん（塚原舜哉）／132票
1位は、つーちゃん（塚原舜哉）。元暴走族総長で、現在はキャバクラを経営。30歳の最年長メンバーとして、個性豊かなメンバーをまとめる細やかな気遣いと器の大きさが目立ちます。こわもてなのに、内面はピュアで恋愛には一途というギャップも魅力です。
回答者からは、「とにかく面白くて、みんなのムードメーカーだから。いじられキャラなのも好きです」（20代女性／青森県）、「面白い。その場にいるだけで笑いが生まれそう」（20代女性／福岡県）、「男気が好き。名言をたくさん残してくれておもしろいから」（30代女性／高知県）、「相談とかしても真剣に考えてくれそう」（30代女性／沖縄県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)