「ナンバープレートにしたい」と思う東京都の地名ランキング！ 2位「世田谷区」を抑えた1位は？【2026年調査】
日増しに暖かくなり、新年度からの新生活に向けて愛車の買い替えやメンテナンスを検討する人も多いのではないでしょうか。新しい環境をともにするパートナーだからこそ、その顔立ちを左右する「地名」へのこだわりも一層強まるものです。
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、東京都の地名に関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたいと思う東京都の地名」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【9位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「都内でも屈指の高級住宅街としてのステータスがあり、誰もが憧れるブランド力があるからです」（20代女性／大阪府）
「東京といえば世田谷！前に住んでたし親近感ある！」（30代女性／神奈川県）
「都内屈指の閑静な住宅街としてのイメージが定着しており、上品で落ち着いたライフスタイルを連想させるからです」（40代男性／宮城県）
▼回答者コメント
「都会的かつおしゃれなイメージだから」（50代女性／埼玉県）
「おしゃれな人が住む地区のイメージがあるため、ナンバープレートにもつけてみたいから」（30代女性／愛媛県）
「『品川』ナンバーも人気ですが、あえて『港』と漢字一文字で表記されたら、究極の都会感と高級感があって圧倒的にかっこいいと思うからです。東京タワーや六本木など、東京の象徴的な場所が集まっているので憧れます」（20代女性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、東京都の地名に関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたいと思う東京都の地名」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：世田谷区／35票2位にランクインしたのは、世田谷区です。都内屈指の高級住宅街として知られ、落ち着いた品格と洗練されたライフスタイルを象徴するエリアです。ステータスの高さと住宅地としての安心感が、ナンバープレートとしても憧れの対象となっています。
▼回答者コメント
「都内でも屈指の高級住宅街としてのステータスがあり、誰もが憧れるブランド力があるからです」（20代女性／大阪府）
「東京といえば世田谷！前に住んでたし親近感ある！」（30代女性／神奈川県）
「都内屈指の閑静な住宅街としてのイメージが定着しており、上品で落ち着いたライフスタイルを連想させるからです」（40代男性／宮城県）
1位：港区／65票1位に輝いたのは、港区でした。東京タワーや六本木、青山など、きらびやかで都会的なスポットが凝縮された日本の中心地です。圧倒的なブランド力と華やかなイメージが、ナンバープレートとしても圧倒的な支持を集める決め手となりました。
▼回答者コメント
「都会的かつおしゃれなイメージだから」（50代女性／埼玉県）
「おしゃれな人が住む地区のイメージがあるため、ナンバープレートにもつけてみたいから」（30代女性／愛媛県）
「『品川』ナンバーも人気ですが、あえて『港』と漢字一文字で表記されたら、究極の都会感と高級感があって圧倒的にかっこいいと思うからです。東京タワーや六本木など、東京の象徴的な場所が集まっているので憧れます」（20代女性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)