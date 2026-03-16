金利0.4％の定期預金に300万円を1年間預けたら、利息はいくら？【2026年】
お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家が回答します。今回は、定期預金の利息についての質問です。
定期預金の利息には、20.315％の税金がかかります。内訳は、所得税15％、復興特別所得税0.315％、住民税5％です。あらかじめ把握しておきましょう。
では、300万円を年0.4％の定期預金に1年間預けた場合の利息を計算してみます。
税引前の受取利息……
300万円×0.4％＝1万2000円
税引後の受取利息……
1万2000円−（1万2000円×20.315％）＝9562.2円
したがって、300万円を金利0.4％の定期預金に1年間預けた場合、税引前の利息は1万2000円、税引後に受け取れる利息は約9562円となります。
なお、預入期間が3年未満の定期預金は、一般的に単利で計算されます。複利で運用したい場合は、3年以上預けられる商品を選ぶ必要があります。
また、満期前に中途解約すると、適用金利が下がり、通常は定期預金の当初金利よりも低い中途解約利率が適用されます。満期まで使う予定のないお金を預けるようにしましょう。
300万円を定期預金に預けるなら、100万円ずつ3本に分けて預ける方法もあります。満期前に急にお金が必要になった場合でも、1本だけ解約すれば済むため、残りの資金は定期預金として運用を続けられます。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
Q：金利0.4％の定期預金に300万円を1年間預けたら、利息はいくら？「定期預金に300万円を預けたいと思っています。金利は1年もの0.4％のところです。1年後に、いくら受け取れますか？」（Sさん・40歳）
A：税引前の利息は1万2000円、税引後は約9562円受け取れます今回は、金利0.4％の定期預金に300万円を1年間預けた場合、利息がいくら受け取れるのかを解説します。
定期預金の利息には、20.315％の税金がかかります。内訳は、所得税15％、復興特別所得税0.315％、住民税5％です。あらかじめ把握しておきましょう。
では、300万円を年0.4％の定期預金に1年間預けた場合の利息を計算してみます。
税引前の受取利息……
300万円×0.4％＝1万2000円
税引後の受取利息……
1万2000円−（1万2000円×20.315％）＝9562.2円
したがって、300万円を金利0.4％の定期預金に1年間預けた場合、税引前の利息は1万2000円、税引後に受け取れる利息は約9562円となります。
なお、預入期間が3年未満の定期預金は、一般的に単利で計算されます。複利で運用したい場合は、3年以上預けられる商品を選ぶ必要があります。
また、満期前に中途解約すると、適用金利が下がり、通常は定期預金の当初金利よりも低い中途解約利率が適用されます。満期まで使う予定のないお金を預けるようにしましょう。
300万円を定期預金に預けるなら、100万円ずつ3本に分けて預ける方法もあります。満期前に急にお金が必要になった場合でも、1本だけ解約すれば済むため、残りの資金は定期預金として運用を続けられます。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)