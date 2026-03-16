「イケメン揃いで草」楽しんご、2人の“彼氏”を公開！ 「めっちゃハーレム」「彼氏より年齢に驚いた」
「イケメン揃いで草」楽しんご、2人の“彼氏”を公開！ 「めっちゃハーレム」「彼氏より年齢に驚いた」
タレントで整体師の楽しんごさんは3月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。2人の“彼氏”を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】楽しんごの2人の“彼氏”
「マジ57歳!?」楽しんごさんは「無事、誕生日を迎えて57歳になりました」と報告し、4枚の写真を投稿。1枚目に「そして…大阪の僕の第一の彼氏 第二の彼氏です」と紹介した2人の男性とのショットを載せています。2人ともあごひげの似合うイケメンです。
ファンからは「割とイケメン揃いで草」「めっちゃハーレム」「ラブ注入しましたか？」などの声が。また「マジ57歳!?」「47歳じゃなくて？」「彼氏より年齢に驚いたのは俺だけではないはず」といった声も寄せられました。
彼氏が歌う姿に「かわえー！」16日の投稿では「かわえー！」とつづり、彼氏と紹介した男性の1人と歌う様子を動画で公開した楽しんごさん。とても親密な関係であることがうかがえます。今後の投稿にも期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
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