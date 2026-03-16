海外&国内クラブが熱視線を送るU-18日本代表CBに飛躍の予感。MVPに輝いた大会で示した成長【J-VILLAGE CUP U-18】
強くて速い。国内の同年代にはほとんど競り負けない。ギニアとセネガルにルーツを持ち、フランスリーグでプレーした経験を持つ父譲りの運動能力の高さは目を見張る。そこに自信と経験が加わり、圧倒的な存在感をピッチで放つ。
昨年11月のU-17ワールドカップ、そして先日の高校サッカー選手権で脚光を浴びたCBメンディー・サイモン友（流経大柏／新３年）が飛躍の予感を漂わせている。
U-18日本代表の一員として臨んだ今回の「J-VILLAGE CUP U-18」。国内の強豪チームがこぞって集まる大会において、メンディーは守備の柱として多くの出場時間を得た。予選では攻守に絶大な存在感を発揮して、チームの３連勝、決勝行きに大きく貢献した。
16日に行なわれたU-17高校選抜との決勝戦（２−０）では、３−５−２の右CBで先発したメンディーは、同世代のタレントたちを相手に序盤から圧倒する。球際、空中戦で無類の強さを発揮し、スピードを活かした守備も冴え、背後に通されたボールにも快速を飛ばしてピンチの目を詰んだ。
攻撃でも力を発揮し、勝負を決める２点目をお膳立て。１−０で迎えた80分には高校の先輩でもあるDF増田大空（磐田）の左CKに頭で合わせると、そのこぼれ球を最後はMF加藤海輝（横浜FMユース→筑波大進学予定）が押し込んだ。得点直後には頭を抱えて自らのゴールにならなかったプレーを悔しがったものの、チームを優勝に導く活躍を見せて、大会MVPに輝いた。
「自分的に今日はあんまり良くなかった」と控えめに個人賞受賞についてコメントしたが、示した可能性は無限大。納得いくパフォーマンスではなかったとしても、傍から見れば圧巻の仕事ぶりで、十分すぎる出来だった。
今までのメンディーはメンタル面が課題で、一つのミスや綻びから崩れる場面も少なくなかった。だが、昨秋のU-17W杯で自信を掴んで以降は一つひとつのプレーに一喜一憂する場面が減り、目の前のプレーに集中できるようになった。そして、常に満足せず、上を目ざしたいという欲もメンディーの成長を支えている。「できるだけミスを０にしたい。そういうところを追求したい」と、以前のような軽さはまるで見られない。
今や国内外のプロクラブから注目を集める存在となり、すでに複数のJ１クラブでトレーニングを経験し、欧州クラブの練習参加も視野に入れる。ただ、本人は至って冷静。自分のキャリアプランに沿って慎重に選択したいと話す。
「海外に行きたいという気持ちはあるけど、海外に行って結局潰れたら意味はない。１年目から試合に出られそうであれば選択肢になるけど、難しければJでしっかりキャリアを作って、J１やJ２で試合に出てから（川崎U-15の先輩でボルシアMGに所属する高井）幸大くんみたいに海外で活躍したいという気持ちもある」
今季は流経大柏でキャプテンに就任し、今まで以上に責任が生じる。昨季のように自分のことだけに集中すればいいわけではなく、全体を俯瞰して見る力も求められるのは間違いない。ただ、そうした経験は自身をさらに強くさせるはずで、メンディーも「自分次第でチームは大きく変わる」と大役に意気込みを強くする。
来年のU-20W杯出場も目標の一つに掲げる“流経大柏の傑物”のポテンシャルはこんなものではない。さらなる高みを目ざし、一歩ずつ前進を続けていく構えだ。
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
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昨年11月のU-17ワールドカップ、そして先日の高校サッカー選手権で脚光を浴びたCBメンディー・サイモン友（流経大柏／新３年）が飛躍の予感を漂わせている。
16日に行なわれたU-17高校選抜との決勝戦（２−０）では、３−５−２の右CBで先発したメンディーは、同世代のタレントたちを相手に序盤から圧倒する。球際、空中戦で無類の強さを発揮し、スピードを活かした守備も冴え、背後に通されたボールにも快速を飛ばしてピンチの目を詰んだ。
攻撃でも力を発揮し、勝負を決める２点目をお膳立て。１−０で迎えた80分には高校の先輩でもあるDF増田大空（磐田）の左CKに頭で合わせると、そのこぼれ球を最後はMF加藤海輝（横浜FMユース→筑波大進学予定）が押し込んだ。得点直後には頭を抱えて自らのゴールにならなかったプレーを悔しがったものの、チームを優勝に導く活躍を見せて、大会MVPに輝いた。
「自分的に今日はあんまり良くなかった」と控えめに個人賞受賞についてコメントしたが、示した可能性は無限大。納得いくパフォーマンスではなかったとしても、傍から見れば圧巻の仕事ぶりで、十分すぎる出来だった。
今までのメンディーはメンタル面が課題で、一つのミスや綻びから崩れる場面も少なくなかった。だが、昨秋のU-17W杯で自信を掴んで以降は一つひとつのプレーに一喜一憂する場面が減り、目の前のプレーに集中できるようになった。そして、常に満足せず、上を目ざしたいという欲もメンディーの成長を支えている。「できるだけミスを０にしたい。そういうところを追求したい」と、以前のような軽さはまるで見られない。
今や国内外のプロクラブから注目を集める存在となり、すでに複数のJ１クラブでトレーニングを経験し、欧州クラブの練習参加も視野に入れる。ただ、本人は至って冷静。自分のキャリアプランに沿って慎重に選択したいと話す。
「海外に行きたいという気持ちはあるけど、海外に行って結局潰れたら意味はない。１年目から試合に出られそうであれば選択肢になるけど、難しければJでしっかりキャリアを作って、J１やJ２で試合に出てから（川崎U-15の先輩でボルシアMGに所属する高井）幸大くんみたいに海外で活躍したいという気持ちもある」
今季は流経大柏でキャプテンに就任し、今まで以上に責任が生じる。昨季のように自分のことだけに集中すればいいわけではなく、全体を俯瞰して見る力も求められるのは間違いない。ただ、そうした経験は自身をさらに強くさせるはずで、メンディーも「自分次第でチームは大きく変わる」と大役に意気込みを強くする。
来年のU-20W杯出場も目標の一つに掲げる“流経大柏の傑物”のポテンシャルはこんなものではない。さらなる高みを目ざし、一歩ずつ前進を続けていく構えだ。
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
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