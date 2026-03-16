レミオロメン、22年前“卒業ソング”生歌唱にSNSエモさ爆発「青春時代を思い出すわー」 ボーカルの“変わらなさ”に驚きの声も
3人組バンド・レミオロメンが16日、TBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（後7：00〜8：55）に生出演。名曲「3月9日」を披露した。
【動画】胸熱…！再始動レミオロメンによる「3月9日」スタジオライブ映像
「卒業ソングスペシャル」と題されたこの日、約14年ぶりに活動を再開したレミオロメンは、司会のえとちゃん（江藤愛アナウンサー）に「今週も日本中で歌われると思います」と紹介された“卒業ソングの金字塔”「3月9日」を披露。リリースが22年前とは思えない色あせない名曲を、変わらないボーカル・藤巻亮太の優しい歌声とバンドサウンドに乗せて届けた。
この演奏に、SNSには「レミオロメンを聴くといろいろと青春時代を思い出すわー」「懐かしいなぁ〜。ずっと聴き続けてる曲なのに凄く懐かしい。歌詞が本当に綺麗よね。情景がありふれた日常として再生できる」「3ピースで奏でる3月9日が好き」「3月に聴く3月9日ってやっぱり特別だなー フルサイズで聴けてしあわせでした」「高校の卒業式で3月９日を歌ったあの時の感情そのまま甦ってきて泣きそうになった」「昨日から涙腺壊れてるな…」など、エモさが爆発している投稿が多数。
また、「レミオロメン藤巻さん20年以上経っていても全く変わり無くて泣いた」「レミオロメンの藤巻さん声変わらないな。。」「藤巻さん変わらないな〜素敵な歌声」と、藤巻の“変わらなさ”に驚きの声がが上がっている。
【動画】胸熱…！再始動レミオロメンによる「3月9日」スタジオライブ映像
「卒業ソングスペシャル」と題されたこの日、約14年ぶりに活動を再開したレミオロメンは、司会のえとちゃん（江藤愛アナウンサー）に「今週も日本中で歌われると思います」と紹介された“卒業ソングの金字塔”「3月9日」を披露。リリースが22年前とは思えない色あせない名曲を、変わらないボーカル・藤巻亮太の優しい歌声とバンドサウンドに乗せて届けた。
また、「レミオロメン藤巻さん20年以上経っていても全く変わり無くて泣いた」「レミオロメンの藤巻さん声変わらないな。。」「藤巻さん変わらないな〜素敵な歌声」と、藤巻の“変わらなさ”に驚きの声がが上がっている。