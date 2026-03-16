俳優・中村雅俊と五十嵐淳子夫妻の三女・中村里砂。変ぼう姿に反響が寄せられている。

３６歳の里砂は１６日までにインスタグラムを更新し、「ＴＧＣ×恋髪オーディションの最終審査に出演させていただきました」とイベント参加を報告。「美容師の元杉さんのモデルで、日韓ＭＩＸスタイルのハイトーンボブヘアに変身しました！去年夏から始まったオーディションで勝ち抜いてきて、ガーリーじゃないスタイルで最後に大きな挑戦をする元杉さんの姿に勇気をいただきました そしてとても自然に見えるけど、研究を尽くして完成したウィッグなのです！」と金髪ボブにイメチェンした姿をアップした。

「６枚目の地毛の長さの髪がおさまってるとは思えない」と黒髪ロングのビフォー画像も連続して投稿し、「ＭＣの皆さん、美容師さん、審査員さん、モデルさん、スタッフさん関わる皆様が熱量高くてとてもいい一日でした〜！当日はスタイリング審査ＴＧＣのランウェイ ＡＢＥＭＡ生放送でバタバタでしたが、ＡＢＥＭＡで見てもらえたら嬉しいです」とつづった。

この投稿には高橋愛が「かぁぁぁわいい！！！」と絶賛したほか、「お母さんにそっくりで綺麗ですね」「髪色違うと全然雰囲気変わる」「ガラッと変わるんだね！」「ハイトーンも可愛すぎる」「ウィッグだとは全然思えない」「美しすぎる」「最初誰かわからなくて知らない子だけど韓国アイドル登録したっけ？って思ったらりささんでしたか…！」などの声が寄せられた。