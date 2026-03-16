12星座×タロット占い「牡牛座（おうし座）」2026年3月16日（月）〜3月22日（日）のあなたの運勢は？ 総合運・開運メッセージ
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年3月16日（月）〜3月22日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「牡牛座（おうし座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）
■牡牛座（おうし座）
カード：ペンタクルの9（逆位置）
土台を締め直す週。成果が出ないのは、努力が足りないのではなく、見えないところで漏れているサイン。お金・時間・エネルギーの使い方を洗い直そう。自分へのご褒美も今だけは抑えておくと吉。次の豊かさの最短ルートを通ろう。
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）
■牡牛座（おうし座）
カード：ペンタクルの9（逆位置）
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4 https://youtu.be/UHrZuZcHTj4
YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4 https://youtu.be/UHrZuZcHTj4