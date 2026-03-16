南砺市にある道の駅井波は赤字が続いています。運営にあたる男性は、地元の醸造所と地ビールを共同開発するなど、注目を集めようと模索を続けています。「伸びしろはまだある」と話す男性の取り組みを、梅本記者がお伝えします。



南砺市にある「道の駅井波」です。



展示販売コーナーには、250年の伝統がある井波彫刻や、地元特産の食品などが並び、観光客も訪れます。





一方、施設内には営業していないエリアも。浴場は、2015年から営業停止が続いています。維持管理を賄えないとして再開を断念したままです。「いなみ木彫りの里創遊館」と呼ばれる「道の駅井波」は、1994年にオープンしました。地元の人々向けの施設に加えて、観光客も集う拠点にしようと、当時の井波町が運営に関わる第3セクターとしてスタートしました。全国の「道の駅ブーム」に乗り遅れまいとしましたが、経営状況は年々、厳しさを増しました。道の駅は、幹線道路や観光スポットの近くに作られることが多いのですが、道の駅井波は、国道156号や瑞泉寺などから離れています。目玉になる商品もなかなか打ち出せず、年間の赤字は4000万円余りに。また、合併で誕生した南砺市は、第3セクターの健全化方針を打ち出し、市からの補助金は打ち切られました。道の駅井波 江尻大朗駅長「あまりに広すぎるという施設も、ちょっとネックにはなっていて。団体客のお客さんを多く入れてたんですけど、新型コロナになったら団体で移動しなくなったじゃないですか」道の駅井波を運営する駅長を、2018年から務める江尻大朗さん41歳です。コロナ禍や人口減少、物価高などで運営がなかなか軌道に乗らない中、去年行ったクラウドファンディングが背中を押してくれたといいます。道の駅井波 江尻大朗駅長「1000万円の目標だったんですけど、結局半分しかいかなくて失敗してしまったんですけど。支援してくれた方は、290人なんですけど、もう1回やってほしいっていう455人っていうのが見えたのが、僕、すごく力になって」「じゃあ皆さん、ありがとうございます、かんぱーい…」江尻さんはもう一度クラウドファンディングを行い、得た資金で地元の醸造所と、地ビールを共同開発しました。去年11月には開発に協力した人たちも集まって、地ビールを披露する会を開きました。道の駅で行う「ぐいのみ作り体験」などで使うヒノキが、ビールの香りづけに使われています。滋賀から訪れた人「経営的に厳しいときいたので、ちょっとでも力になればなあと思って」NAT.BREW（共同開発）望月俊祐さん「ぜひ協力したいなあという思いがありました」道の駅井波 江尻大朗駅長「道の駅自体にオリジナル商品がないってことから始まって。飲んでいただいたら、井波を思い出していただけるような、そういうビール」江尻さんはその後も、地域の魅力をアピールする取り組みを続けています。おとといときのうは、地元の様々な店のカレーを味わえるイベントを道の駅で開きました。道の駅井波の赤字は、今年度はおよそ1000万円に減少する見通しだということです。観光客を集客すること、さらに地域の人自身が楽しめることを意識しながら、運営を何とか軌道に乗せようとしています。道の駅井波 江尻大朗駅長「節目、節目に合った営業展開をしていければ、まあうまくできるかなとは思っているので」さらに、近くの集落と連携して稲作の体験会を開き、とれたコメを道の駅で販売することを計画しています。道の駅井波 江尻大朗駅長「地域のためにというのは、本当に目標にしてずっとやってますね」苦境から抜け出す時を目指して江尻さんの挑戦が続きます。道の駅の運営は、全国的に厳しさを増していて、どこも特色づくりに苦労しています。そうした中、江尻さんは、井波彫刻の体験など、海外からの観光客にもアピールする取り組みや、町の観光名所との連携をさらに進めたいと考えています。