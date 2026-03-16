「勝手橋」をご存知でしょうか。誰がかけたのか わからず、管理者も不明のままの橋で、放置されて老朽化する危険が指摘されています。きょうの富山県議会で県は、勝手橋が把握できているだけで、県内で670以上確認したと明らかにしました。



きょうの県議会予算特別委員会で、亀山 彰議員が県に尋ねたのは。



亀山彰県議

「いわゆる管理者不明の『勝手橋』と呼ばれる橋りょうについて調査が行われたと思いますが、実態をどのように把握しているか」





誰がいつ設置したのかわからない「勝手橋」です。高橋光璃記者「栃津川にかかるこちらの橋ですが、軽トラックが通れるほどの幅があり、しっかりとした作りです」立山町の県道近くに架けられている、こちらの橋。以前は丸太が1本かかっただけの、地元では「一本橋」と呼ばれる橋でした。住民「一本橋が危ないので、村の人が作られたんかね。誰がお金を出して作ったのかはわかりません。60年ほど前にはもうあった」コンクリートのしっかりとした作りですが、こちらも「勝手橋」です。立山町が調べたところ、こうした「勝手橋」は、町内で29か所確認されました。国土交通省の調査では、都道府県などが管理する河川で、全国でおよそ9700か所の橋が管理者が不明です。老朽化による落下などの危険があるため、町は新年度予算案に、橋の安全性の確認や調査などの費用として453万円を計上しました。調査を踏まえて、2027年度以降に撤去も検討するとしています。きょうの県議会で、現状をどう把握しているか問われた県側は。富山県 金谷英明土木部長「673か所の管理者不明橋を確認している状況であります」県の管理する河川で、わかっているだけでも673か所の「勝手橋」があると明らかにしました。富山県 金谷英明土木部長「いずれもやはり古いものですから、設置者はもとより、設置された経緯もなかなか不明な場合が多く、全容を把握するのはなかなか難しいのが実情となっています」こうした橋の今後の対策について県は、新年度に2つの橋を撤去予定であるとしたものの、これは河川改修に伴う措置であり「本来管理者が行うべき」として、管理者の特定を進めたいとしました。