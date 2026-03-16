「誰がかけたの？」勝手橋 富山県内に670以上 県が把握
「勝手橋」をご存知でしょうか。誰がかけたのか わからず、管理者も不明のままの橋で、放置されて老朽化する危険が指摘されています。きょうの富山県議会で県は、勝手橋が把握できているだけで、県内で670以上確認したと明らかにしました。
きょうの県議会予算特別委員会で、亀山 彰議員が県に尋ねたのは。
亀山彰県議
「いわゆる管理者不明の『勝手橋』と呼ばれる橋りょうについて調査が行われたと思いますが、実態をどのように把握しているか」
高橋光璃記者
「栃津川にかかるこちらの橋ですが、軽トラックが通れるほどの幅があり、しっかりとした作りです」
立山町の県道近くに架けられている、こちらの橋。以前は丸太が1本かかっただけの、地元では「一本橋」と呼ばれる橋でした。
住民
「一本橋が危ないので、村の人が作られたんかね。誰がお金を出して作ったのかはわかりません。60年ほど前にはもうあった」
コンクリートのしっかりとした作りですが、こちらも「勝手橋」です。
立山町が調べたところ、こうした「勝手橋」は、町内で29か所確認されました。
国土交通省の調査では、都道府県などが管理する河川で、全国でおよそ9700か所の橋が管理者が不明です。
老朽化による落下などの危険があるため、町は新年度予算案に、橋の安全性の確認や調査などの費用として453万円を計上しました。
調査を踏まえて、2027年度以降に撤去も検討するとしています。
きょうの県議会で、現状をどう把握しているか問われた県側は。
富山県 金谷英明土木部長
「673か所の管理者不明橋を確認している状況であります」
県の管理する河川で、わかっているだけでも673か所の「勝手橋」があると明らかにしました。
富山県 金谷英明土木部長
「いずれもやはり古いものですから、設置者はもとより、設置された経緯もなかなか不明な場合が多く、全容を把握するのはなかなか難しいのが実情となっています」
こうした橋の今後の対策について県は、新年度に2つの橋を撤去予定であるとしたものの、これは河川改修に伴う措置であり「本来管理者が行うべき」として、管理者の特定を進めたいとしました。