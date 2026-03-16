トランプ大統領から名指しで、日本はホルムズ海峡への艦船の派遣を求められましたが、訪米を控える中、高市政権はどう対応するのでしょうか。日本テレビ・井上幸昌政治部長が詳しく解説します。

■想定される自衛隊派遣の手段は「4つ」

──実際に、ホルムズ海峡の安全確保のために日本が自衛隊を派遣する可能性はあるのでしょうか？

高市首相は16日、「まだ一切決めていない」と答弁しました。ただ主に次の4つの派遣方法が考えられます。

■「存立危機事態」とは…直接攻撃されていなくても他国と共に反撃

1つ目は「存立危機事態」の認定です。日本が直接攻撃はされていなくても日本と密接な関係にある他の国が攻撃されたら、一緒に反撃できるというものです。

過去の国会審議ではホルムズ海峡にまかれた機雷を除去する活動が具体例として挙げられました。

──ホルムズ海峡に機雷がまかれたとの報道もありますよね。

そうですね。ただ、この「存立危機事態」の認定には要件がありまして「我が国の存立が脅かされ、国民の生命・自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」となっています。

──でも、いまはそこまでの状況ではないですよね。

はい。政府も「現在の状況が存立危機事態に該当するといった判断は行っていない」という立場です。

■「重要影響事態」とは…他国軍の後方支援

──では2つ目の「重要影響事態」とは。

この事態だと認定すれば、アメリカなどの軍隊を給油などで後方支援することができるというものです。ただ、これも現時点で政府は「該当するという判断は行っていない」という立場です。

というのも認定の要件を「放置すれば、我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等」としています。しかも「現に戦闘行為が行われている現場」では活動を実施しない、となっています。

ですので、重要影響事態の認定も難しいとの見方が多いのですが、防衛省内からは「攻撃が長引いてくると、後方支援もあり得るかもしれない」との声も聞こえています。

■「海上警備行動」…高市首相も「法的に難しい」と認める

──3つめは「海上警備行動」ですが、これは16日の国会質疑でも論戦となっていましたね。

そうですね。これは海で、自衛隊が治安の維持など警察のような活動を行うという位置づけで、船舶を護衛できます。ただ、護衛できるのは日本に関係する船舶のみで、武器の使用にも制限があります。

また高市首相も16日、「法的には難しい」と認めていて、対象が「国または国に準ずる組織が想定される場合は派遣できない」としています。

──日本の船を攻撃する可能性のある相手がイランという「国」だから、適用されないということですか？

その通りで、その実動部隊である「革命防衛隊」も日本政府は「国家」と認識していて、となると適用できないんです。

■「調査・研究」とは…不審船・海域の情報収集

──そして最後の「調査・研究」というのは、どういう活動なのでしょうか？

実はこれ、いまも続く活動なんですが、日本が関係する船舶の安全を確保するため2020年から自衛隊の護衛艦などを中東地域に派遣しています。

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ただ、行っているのは不審船や海域に異変がないかの情報収集活動で、活動海域はアラビア海北部などが指定されていて、ホルムズ海峡は含まれていません。

ここにホルムズ海峡を追加するか、ですが、いまは「戦闘区域」にあたる可能性が高いため、難しい状況です。

■官邸幹部“派遣するロジックがない”

──こう見ますと日本が自衛隊を派遣する手段は限りなく少ないですね。

そうですね。その点は官邸幹部も派遣するロジックがないと認めています。

中東という日本から遠く離れた地域で起きている「力による現状変更」、その荒波が日本を直撃する事態になったと言えます。

■日米首脳会談どう備える？ 高市政権に“難しい選択”も

続いて、日本テレビ政治部・官邸キャップの矢岡亮一郎記者に聞きます。

──日米首脳会談が19日に控える中で、高市首相は会談に向けてどう備えているのでしょうか？

いま説明があった4つのオプションですが、政府関係者を取材していてよく挙げられるのが、3つ目の「海上警備行動」です。16日の国会の議論でも最も多くの時間が割かれました。

ただ、これも武器の使用に制限があります。ある防衛大臣経験者は「命を危険にさらすことになる」と強い懸念を示しています。これら4つのオプション、永田町・霞が関では、いずれも「ハードルは非常に高い」という見方が大勢です。

■トランプ氏の“要求”に日本側は？

3日後に控えた日米首脳会談に向けて、これに関わる政府関係者は、「いまトランプ大統領への応答要領を何パターンも必死に考えている」。別の政府関係者は「何より一番つらいのは、このタイミングでトランプ大統領に会わなければいけないことだ」「あまりに予見可能性が低い」と難しさを率直に語っています。

通常の日米首脳会談は、事前に事務レベルでシナリオが決まり、首脳会談は、いわゆるセレモニーになることが慣例です。

実は、先週時点で多くの政府関係者は、「今回アメリカ側から貢献を求められる感じはない」「成功は見えている」と会談を楽観していました。その雰囲気が週末のトランプ大統領の投稿で、一気に吹き飛んだ印象です。

■政府関係者「『日本は法律上何もできません』では収まらない」

──日本政府は何を提案すれば、トランプ大統領を納得させられると考えているんでしょうか。

これは正直わかりません。対応にあたるある政府関係者は、「『日本は法律上何もできません』では収まらない。何ができるかを提案しなければいけない」と話しています。

今回の首脳会談では、もともと用意していた大型の投資も含めて、どのようにカードを手元におき、どの順番でそれを切るか、高市首相の機転も含めた外交センスが問われる異例の日米首脳会談になりそうです。