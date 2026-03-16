アトレティコGKオブラクが脇腹負傷、CLトッテナム戦&マドリード・ダービー欠場へ
アトレティコ・マドリーGKヤン・オブラクが脇腹の負傷により、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメント1回戦第2戦トッテナム戦を欠場するようだ。スペイン『マルカ』が報じた。
今季のラ・リーガ第28節終了時点で26試合でゴールマウスを託されるだけでなく、10日に開催された欧州CL決勝T1回戦第1戦トッテナム戦でも先発フル出場を果たしていたオブラク。しかし、脇腹の筋肉の張りを訴え、14日のラ・リーガ第28節ヘタフェ戦を欠場した。
アトレティコはリスクを避け、復帰を急がずに自然回復に任せる方針だったが、トッテナムとの第2戦の出場は不可能に。怪我は断裂には至っていないものの、復帰に向けて引き続き休養とリハビリを受ける必要があるようで、22日のラ・リーガ第29節レアル・マドリー戦も欠場の可能性が報じられている。
代わってゴールマウスを守るのは背番号1を背負うGKフアン・ムッソが濃厚。ヘタフェ戦ではゴールを守り抜き、チームを1-0の完封勝利へと導いている。
なお、トッテナムとの第1戦はホームで5-2の快勝を収め、大きなアドバンテージを得ている。
今季のラ・リーガ第28節終了時点で26試合でゴールマウスを託されるだけでなく、10日に開催された欧州CL決勝T1回戦第1戦トッテナム戦でも先発フル出場を果たしていたオブラク。しかし、脇腹の筋肉の張りを訴え、14日のラ・リーガ第28節ヘタフェ戦を欠場した。
代わってゴールマウスを守るのは背番号1を背負うGKフアン・ムッソが濃厚。ヘタフェ戦ではゴールを守り抜き、チームを1-0の完封勝利へと導いている。
なお、トッテナムとの第1戦はホームで5-2の快勝を収め、大きなアドバンテージを得ている。