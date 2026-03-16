バレーボールです。Vリーグ、西地区3位のフラーゴラッド鹿児島はプレーオフ進出を目指しホーム最終戦に臨みました。15日は過去最多の1405人が駆け付け選手を後押ししました。



（ファン 小学4年）

「勝ってほしい」



（ファン）

「決勝リーグにあがるための大切な試合なので勝ってほしい。これからもたくさんの活躍を見たい」





Vリーグ、西地区3位のフラーゴラッド鹿児島は霧島市で西地区2位ヴィアティン三重とのホーム最終戦に臨みました。14日のゲーム1では3対1で勝利を収めたフラーゴラッド。15日のゲーム2も序盤から接戦となりますが、迫田の強烈なスパイクや。山田の高い打点からのスパイクなどで鹿児島がリードを奪います。しかし終盤、三重に逆転を許し、第1セットを落とします。第2セットでは、相手のスパイクを小森が拾い、最後は途中出場の坂元！さらにその直後、坂元はサービスエースで会場を沸かせます。（坂元健人選手）「まずは勝つというよりも流れをこっちに持ってくることを意識してコートに入った」それでも三重の勢いを止められず、第2セットも奪われてしまします。後がないフラーゴラッド。会場に駆け付けたチーム史上最多の1405人が大声援で後押ししますが、第3セットもとることが出来ず。セットカウント0対3で敗れ、プレーオフへの進出は最終節へ持ち越しとなりました。（ファン）「負けたのが残念だった。（次節は）ストレートで勝ってもらって、最終的に優勝してほしい」（長友優磨主将）「自分たちが焦って決め急いでいたというところがきょうの敗因。さっきロッカールームでも選手も切り替えていたし、また来週自分たちは試合があるので、最高の準備をして臨みたい」