大村入国管理センターに収容されたネパール人の男性が適切な医療行為を受けられなかったとして申し立てていた人権救済について、九州弁護士会連合会が調査結果をまとめました。

「医療上の自己決定権の侵害が認められる」として、入国管理センターや国に再発防止措置を講じるよう勧告しました。

（九州弁護士会連合会 近藤 日出夫 理事長）

「同様の人権侵害行為を繰り返さないように再発防止措置を講じるよう勧告する」

人権救済を訴えていたのは40代のネパール国籍の男性です。

九州弁護士会連合会によりますと、男性は大村入国管理センターに収容されていた2019年、運動中にケガをした後、医療行為を求めましたが適切な治療が受けられず、足の一部が壊死。

いまも、ほとんど寝たきりの状態で入院が続いているということです。

男性は2022年に人権救済の申し立てを行い、九弁連が調査にあたっていました。

（九州弁護士連合会 近藤 日出夫 理事長）

「申立人のインフォームドコンセントを確保する権利、ひいては医療上の自己決定権を侵害するものであり人権侵害に該当する」

九弁連は入管センターが治療方法などを説明しないまま男性の意向を無視して保存治療を行った対応などを問題視。

「患者の自己決定権の尊重が徹底されているとはいいがたい」と指摘し、入管センターと監督する国に対し、人権侵害の再発防止を求めました。

九弁連の近藤理事長らは16日午後、入管センターを訪問し勧告書を手渡したということです。

入管センターは、「係争中のため勧告の中身に関するコメントは差し控える」としています。