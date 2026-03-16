日向坂46鶴崎仁香、早稲田大学在学中を“解禁” 『Qさま』登場で公表
アイドルグループ・日向坂46の鶴崎仁香（21）が、16日放送のテレビ朝日系バラエティー『Qさま！！ 3時間SP』（後7：00）に出演。早稲田大学に在学中であることを“解禁”した。
【写真】日向坂46鶴崎仁香『Qさま！』で早稲田大学在学中を公表
番組冒頭、高山一実が「鶴崎仁香さんの情報を紹介させていただきます。日向坂の鶴ちゃんは、早稲田大学在学中のインテリアイドルです」と紹介。さまぁ〜ずの三村マサカズが「早稲田っていうのを公表したのは、きょうが初めて？」と確認すると、鶴崎が「はい、きょうが初めてです！」と打ち明けていた。
この日の放送では「世界の絶景」からクイズを出題。スタッフが海外を飛び回り総力取材を行った。ウユニ塩湖・イグアスの滝・ハワイのキラウエア火山・カッパドキア・アイスランドの氷河…旅のプロが1位に選んだ絶景は一体どこだ。
【写真】日向坂46鶴崎仁香『Qさま！』で早稲田大学在学中を公表
番組冒頭、高山一実が「鶴崎仁香さんの情報を紹介させていただきます。日向坂の鶴ちゃんは、早稲田大学在学中のインテリアイドルです」と紹介。さまぁ〜ずの三村マサカズが「早稲田っていうのを公表したのは、きょうが初めて？」と確認すると、鶴崎が「はい、きょうが初めてです！」と打ち明けていた。
この日の放送では「世界の絶景」からクイズを出題。スタッフが海外を飛び回り総力取材を行った。ウユニ塩湖・イグアスの滝・ハワイのキラウエア火山・カッパドキア・アイスランドの氷河…旅のプロが1位に選んだ絶景は一体どこだ。