一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会(CEIPA)による国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』が、音楽人5,000人が投票する部門に加え、一般リスナーが参加できる一般投票部門・共創カテゴリーを創設した。

『MUSIC AWARDS JAPAN』は、“世界とつながり、音楽の未来を灯す。”をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞だ。第2回となる『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』は、2025年に開催された第1回からさらに規模を拡大し、TOYOTA ARENA TOKYOにて2026年6月13日に授賞式を開催する。

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、エントリー対象作品を2025年1月1日から12月31日の間に初めてフルバージョンのオフィシャル音源が公的サービスにおいてデジタル配信、もしくはフィジカル発売された作品(楽曲／アルバム)と規定(※一部部門を除く)。日本のミュージックシーンの今を彩る音楽を中心に、音楽人の投票によって最優秀作品／アーティストを決定するというものだ。

そしてこのたび、一般リスナーの皆様も投票に参加可能な一般投票部門・共創カテゴリーの詳細が発表となった。『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』ではスポティファイジャパン株式会社、株式会社エクシング、株式会社第一興商、株式会社MIXI、株式会社USEN(U-NEXT.HD)、LINE MUSIC株式会社がパートナーとなり、全7部門で一般参加部門を展開する予定だ。

【一般投票部門・共創カテゴリーについて】

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』ではプライズパートナーとなる音楽に携わる企業とともに、音楽リスナーの皆様に参加いただく部門を設けます。カラオケ、Spotify、有線放送などで一般リスナーの方に聴いて、歌って楽しんでいただいた楽曲の中から、最優秀作品を決定いたします。

■一般投票部門■

▼ベスト・オブ・リスナーズチョイス：国内楽曲 powered by Spotify

スポティファイジャパン株式会社との共創部門。Spotifyの国内外ユーザーが一般投票を行い国内ベストソングを決定する賞。「最優秀楽曲賞」エントリー作品の中から国内楽曲上位100曲をピックアップし、エントリー作品とする。Spotifyの国内外一般リスナーによる投票で最優秀作品を決定。

一次投票：3月19日(木)〜4月8日(水)

最終投票：4月30日(木)〜5月20日(水)

▼ベスト・オブ・リスナーズチョイス：海外楽曲 powered by Spotify

スポティファイジャパン株式会社との共創部門。Spotifyの国内外ユーザーが一般投票を行い「海外ベストソング」を決定する賞。MUSIC AWARDS JAPANの主要部門「最優秀アジア楽曲賞」のエントリー作品に、「最優秀海外ポップス楽曲賞」「最優秀海外ロック楽曲賞」「最優秀海外ヒップホップ/ラップ楽曲賞」「最優秀海外R&B/コンテンポラリー楽曲賞」「最優秀海外オルタナティブ楽曲賞」「最優秀K-POP楽曲賞」のエントリー作品トップ10曲を加えた計81曲をエントリー作品とする。Spotifyの国内外一般リスナーによる投票で最優秀作品を決定。

一次投票：3月19日(木)〜4月8日(水)

最終投票：4月30日(木)〜5月20日(水)

▼Best Global Hit from Japan

MUSIC AWARDS JAPANの主要部門の一つで、世界でヒットした国内楽曲を讃える賞。ルミネイトが集計するグローバルの視聴データ(ストリーミング、ダウンロード、MV)から日本の楽曲を抽出し、日本での視聴数を除いて作成したグローバルチャート上位100曲の楽曲をエントリー作品とし、Spotifyの海外ユーザーが一般投票を行いノミネート作品5曲を決定。

一次投票：3月19日(木)〜4月8日(水)

■共創カテゴリー■

▼カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー: J-POP powered by DAM & JOYSOUND

株式会社エクシング、株式会社第一興商との共創部門。カラオケで最も歌われたJ-Pop楽曲を讃える賞。フルバージョンのオフィシャル音源および画源が、2025年1月1日(水)〜12月31日(水)の間に初めて公的サービスにおいてデジタル配信、もしくはフィジカル発売された作品で集計期間内にDAMおよびJOYSOUNDで最も歌われたJ-POP楽曲の上位30曲をエントリー作品とする。エントリー作品の中でDAM及びJOYSOUNDで最も歌われたJ-Pop楽曲を最優秀作品とする。

▼カラオケ・オブ・ザ・イヤー: 演歌・歌謡曲 powered by DAM & JOYSOUND

株式会社エクシング、株式会社第一興商との共創部門。カラオケで最も歌われた演歌・歌謡曲楽曲を讃える賞。フルバージョンのオフィシャル音源および画源が、2025年1月1日(水)〜12月31日(水)の間に初めて公的サービスにおいてデジタル配信、もしくはフィジカル発売された作品で集計期間内にDAMおよびJOYSOUNDで最も歌われた演歌・歌謡曲楽曲の上位30曲をエントリー作品とする。エントリー作品の中でDAM及びJOYSOUNDで最も歌われた演歌・歌謡曲楽曲を最優秀作品とする。

▼リクエスト特別賞 推し活リクエスト・オブ・ザ・イヤー powered by USEN

株式会社USEN(U-NEXT.HD)との共創部門。「USEN 推し活リクエスト」で最も多くのリクエストを獲得したアーティストを讃える賞。どなたでも参加できる楽曲リクエストサービス「USEN 推し活リクエスト」のランキングにおいて、上位50位までのアーティストをエントリーアーティスト、その中からさらにリクエストを集めた上位10位までのアーティストをノミネートアーティストとし、最終的に最も多くのリクエストを獲得したアーティストを最優秀アーティストとする。

詳細：https://e.usen.com/feature/feature-event/music-awards-japan-2026-usenosrk.html

▼ファミリーソング特別賞 家族が選んだベストソング 2025 powered by 家族アルバム みてね ※新設

株式会社MIXIとの共創部門(2026年4月2日より展開予定)。家族の思い出とともに残したい一曲を讃える賞。お子さまと一緒に何度も聴き、口ずさんだ曲。家族でのお出かけや旅先で耳にした曲。何気ない毎日の中で、いつも家族のそばにあった曲。家族の思い出を彩る一曲として選ばれたベストソングを「家族アルバム みてね」内のアンケートで集計。最も票数の多かった楽曲を最優秀楽曲とする。

▼ファンダム特別賞 powered by LINE MUSIC & Yahoo!検索 ※新設

LINE MUSIC株式会社との共創部門。最も熱量を持ったファンダムに支えられたアーティストを讃える賞。LINE MUSICの「楽曲再生」とYahoo!検索の「検索データ」を指標として、アーティストを支えるファンダムの熱量を可視化。

詳細：https://lin.ee/AhGTYZZ

加えて、ドワンゴのサイトから投票に参加できる「最優秀ボーカロイドカルチャー楽曲賞」や、学生クリエイターが作品をエントリーできる「学生クリエイター奨励賞 〜STUDENT MUSIC CREATORS CHALLENGE〜 in association with 京都芸術大学」(https://www.tunecore.co.jp/wanted/studentmcc_maj2026)など、一般リスナーだけでなく、一般クリエイターに向けた新部門も開設される。

■『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』

開催日時：2026年6月13日(土)

※開催ウィーク：2026年6月5日(金)〜6月13日(土)

会場：TOYOTA ARENA TOKYO 他

放送：NHK総合にて生中継(Grand Ceremony)

公式サイト：https://www.musicawardsjapan.com/