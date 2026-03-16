■＜「ネクライトーキー メジャーデビュー５周年単独記念公演「〆」at Zepp DiverCity(TOKYO)」発売記念 オンラインイベント＞

コロムビアミュージックショップにて、「ネクライトーキー メジャーデビュー５周年単独記念公演「〆」at Zepp DiverCity(TOKYO)」を専用カートより期間内にご予約いただいたお客様へ、アザージャケットにサイン＋商品を差し上げます。

ネクライトーキー公式YouTubeチャンネルにてライブ配信を行います。

どなたでもご視聴いただけますので是非ご参加ください！

また、サインを書いている様子もリアルタイムでお届けいたします。

詳細はこちらから：https://columbia.jp/artist-info/necrytalkie/media/93014.html

【オンラインサイン会 開催日時】

6月2日(火)20時〜

【アーカイブ公開期間】

〜6月9日(火)23:59まで

【配信ページ】

https://www.youtube.com/@NecryTalkieOfficial (ネクライトーキー公式YouTube Ch)

【対象商品(サイン付き商品専用カート)】

＜直筆サイン付き＞「ネクライトーキー メジャーデビュー５周年単独記念公演「〆」at Zepp

DiverCity(TOKYO)」

https://shop.columbia.jp/shop/g/gP6116/

※ご購入にはコロムビアミュージックショップへの会員登録が必要となります。

※商品1枚ご予約につき、アザージャケットにサイン＋商品を1点差し上げます。

【サイン付き商品 販売期間】

〜5月25日(月)23:59まで

※ご注文後のキャンセルはできません。あらかじめご了承ください。

【お名入れ用ニックネーム入力期間】

5日26日(火)12:00〜2026年5月31日(日)23:59

＜お問合せ＞

コロムビアミュージックショップへのご質問は、下記フォームにご記入のうえ送信してください。

https://shop.columbia.jp/shop/contact/contact.aspx