【ユニクロ新作】待ってましたーーッ！ 40・50代の春夏に♡「さらっとパンツ」

上品さやきちんと感を重視したい大人コーデ。これからの季節に備えて、快適に着られるかどうかも選ぶポイントにしたいところです。そこで今回編集部が注目したのは【ユニクロ】の新作「リネンブレンドパンツ」。通気性の良さが魅力で、春夏コーデにぴったり。40・50代のワードローブにも加えておきたいアイテムです。

さらっと軽やかな大人のストレートパンツ

【ユニクロ】「リネンブレンドストレートパンツ」\4,990（税込）

リネンとコットンをミックスした素材で、軽やかに穿けそうなパンツ。程よくゆとりのあるストレートシルエットで、脚のラインを拾わずすっきり見えが狙えます。見た目はきれいめなのに、ウエストは後ろゴム仕様でラクに穿けそうなのもうれしいポイント。

涼しげで動きやすいキュロット

【ユニクロ】「リネンブレンドキュロット」\3,990（税込）

同じリネンブレンド素材を使ったキュロットも要チェック。ワイドシルエットで涼しげな印象です。ウエストはドロスト仕様で、リラクシーに穿けそう。大人コーデにはジャケットやストライプシャツを羽織って、きれいめ要素もプラスしながら楽しんでみて。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M