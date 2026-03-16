「お年玉、たった5千円？」お礼も言わず目の前で開ける姪。義妹と義母の追い打ちに、義姉がピシャリ

結婚をして新しくお付き合いが始まる義家族。筆者の友人・S希は、義弟の嫁＝義妹・N美がとても苦手だったそうです。悪口ばかりの義妹を反撃してくれた意外な人とは──？ S希のエピソードをご紹介しましょう。

義妹

私の夫には姉と弟がいます。

姉は独身でしたが、弟はすでに結婚。

弟の嫁＝義妹・N美がとても苦手でした。

どういうわけか、N美さんは私に対して棘のある態度を取ったり、周囲に誤解を招くような愚痴をこぼしたりすることが多かったのです。

義母

私が一番困ったのは、義両親にあることないこと吹き込むこと。



「お義姉さんは料理が下手みたい」



「長男の嫁なのに子どもはいらないって言ってるそうですよ」



など、私から直接聞いたわけでもないことを、まるで事実かのように話すのです。

義父は常識的な人だったため、聞き流してくれていたのですが、義母は「嫌ねぇ」「N美ちゃんがお嫁に来てくれて良かったわ」など、一緒になって私の悪口を言うことが多かったのです。

お年玉

今年のお正月のこと。



私たち夫婦・義弟家族・義姉が義実家に集まりました。



義弟夫婦には2人の娘（小学生）がいたため、私たちはお年玉を用意したのですが、長女が目の前で袋を開けて「ママ、5千円しか入ってないよ」と言ったのです。

N美は「えぇっ？ お義姉さんのところは稼いでるのに？ 5千円って少なくないですかぁ？」と義母の方を見て目配せ。



義母も「そうねぇ、せめて1万円は欲しいわよねぇ」と嫌味たっぷりに言い出しました。