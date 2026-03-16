タレントの手越祐也がフットサルでけがをしたことを明かし、ファンから心配の声が上がっている。

手越は１６日に自身のインスタグラムを更新。「俺のファンのＨＯＮＥＹＹＹのみんなは知ってくれてると思うんだけど、久しぶりに怪我しました。笑サッカーとかフットサルなんだけど、今回も見事にフットサル。やっぱりなって感じだよね。フットサルでキーパーのことはゴレイロって言うんだけど、ゴレイロやってて相手のシュート止めたときに手首持ってかれました。幸い骨折じゃなかったし、俺の周りには治療とかサポートしてくれる人もいるから回復はかなり早い方なんだけど、やっぱり完全ではないかな」と、フットサルでけがをしたことを報告した。

「ただこの１週間ちょいで、楽しみにしてたゴルフ３回とサッカー１回ができなくなって…それは普通に悲しい。笑トレーニングも手首で重いもの持てないから、今はとにかく下半身追い込みまくってて、下半身がえげつない筋肉痛です笑」と現在の状態も伝えた。

さらに「こんな投稿する人あんまりいないと思うけど、スポーツやってる人は捻挫とか俺みたいに手首やった時は、とにかくアイシングね。俺はバケツに氷張って、１分つけて１分休んでを５セットやってるんだけど、めちゃくちゃ痛いし感覚なくなるけど、絶対回復早くなるからおすすめ。俺と同じように怪我してる人、無理せず一緒に頑張ろう！」と呼びかけた。

この投稿にファンからは「まだまだ完治には遠いかもだけど治療して怪我が少しでも早く治る事祈ってます。」「この後もサッカーにツアーと予定満載だけど、無理せず活動してね」「どんな状態の手越君でも大好きだし会いに行くよ〜」「これから色々と予定が控えてる中でこうやって毎回伝えてくれるのすごく嬉しいよ〜！お大事にね」「骨折じゃなくてよかったです！」「氷水でアイシングすごいリハビリ」などの声が寄せられている。