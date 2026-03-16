日本維新の会の住吉寛紀衆院議員が15日にX（旧Twitter）で「ビザの事情」で日本を離れる可能性があるという知人の英会話講師の愛犬2匹の引き取り手を募集し、物議を醸している。

住吉議員はXで「【里親募集】大切にしてくださる家族を探しています」と切り出し、「知人の英会話の先生がビザの事情で日本を離れる可能性があり、現在2匹のワンちゃんの新しい家族を探しています」と明かした。

引き取り手を探しているのは、5歳と6歳の中型の柴犬系ミックスとのこと。

住吉議員は「できれば2匹一緒が理想ですが、それぞれ別のご家庭でも大丈夫です」とし、「この子たちを家族として迎えてくださる方、または情報を広めていただける方がいらっしゃいましたらぜひご連絡ください」と呼びかけていた。

しかし、このポストには、「犬がかわいそう」「ビザの事情云々は最初からわかっていたはずですよね？」「犬の飛行機代は高くないので連れて帰れますよ」「まだ若いワンコなんだから国に連れて帰れよ」「背景は分からないが無責任に他国で動物は飼わないでほしい」という批判の声が続出している。

ペット飼育については全国の自治体に動物愛護に関する条例があり、飼い主が住んでいると思われる兵庫県にも「動物の愛護及び管理に関する条例」が制定されており、「動物の所有者は（中略）、当該動物を可能な限り終生飼養するとともに、終生飼養できなくなった場合には、自らの責任において、新たな所有者を見つける等当該動物に飼養を受ける機会を与えるように努めなければならない」（6条2項）と定められている。

今回、終生飼養の義務を果たしていない上、ネットで新しい飼い主を見つけようとしていることに住吉議員が加担していることに、大きな批判が集まってしまっていた。