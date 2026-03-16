富山大学附属病院は、北陸で初めて性別適合手術を行ったと発表しました。手術は男性器を切除し、女性器に近い形をつくるものだということです。



富山大学附属病院はきょう会見を開き、北陸で初めて性別適合手術を行ったと発表しました。



手術は今年に入って行われ、体の性が男性で、自認する性が女性の人に対し、男性器を切除して女性器に近い形をつくる手術を行いました。



手術を受けた人は術後2週間で退院し、日常生活に戻ったということです。





富山大学附属病院 佐武利彦ジェンダーセンタ―長「地方大学でもこういう取り組みをしていることを、全国に広めていくことが必要なこと、当事者の治療をしながら地方病院でもこういう治療ができる体制を作っていることを広めていきたい」富山大学附属病院では、2021年10月にジェンダーセンターを設置し、自認する性と体の性が一致しない性別不合の人に対し、乳房を切除する手術や子宮や卵巣の摘出手術など、55件の手術を行ってきました。おととし9月には日本性別不合学会の認定施設に認められ、一定の条件で保険診療による手術が可能になりました。性別適合手術の実施は、この認定施設としては国内で6か所目だということです。