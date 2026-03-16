7人組アイドルグループ「にっぽん！真骨頂」の運営会社である株式会社SCOTは3月14日、メンバーの鈴木かのんさんが同日付で脱退したと発表しました。



【写真を見る】アイドルグループ【 にっぽん！真骨頂 】 鈴木かのんが「重大な規約違反」で即日脱退 「ファンの方との私的交友など複数の重大な規約違反行為が発覚」で処分





運営側は「鈴木かのん脱退のお知らせ」と題した文書を公開。「ファンの方との私的交友など複数の重大な規約違反行為が発覚した」と説明し、3月14日付での脱退処分を決定しました。あわせて、「関係各所、応援してくださっていたファンの皆様に多大なるご迷惑とご心配をお掛けしましたことを心からお詫び申し上げます」と謝罪しています。







この脱退を受け、4月21日に予定されている2ndワンマンライブは6名体制での出演となります。運営は鈴木さんを目当てにチケットを購入したファンに対し、希望者にはチケットサイトを通じて返金対応を行うと案内しています。







また、各種特典を所持しているファンへの対応については、協議の上で近日中に連絡するとしています。運営は本件に関し、所属タレントへの直接の問い合わせや、特典会での質問などを控えるよう求めています。







グループの公式Xでは、14日は全メンバーのSNS更新を休止することを報告。翌15日の公演からは6名での活動を継続しており、運営は今後も変わらぬ声援を呼びかけています。







「にっぽん！真骨頂」はアイドルグループ「なんキニ！」の公式ライバルとして2023年4月にデビュー。ハッシュタグ表記は「#ぽんコツ」。2025年1月より7名の新体制で再始動しました。



＜発表全文＞

鈴木かのん脱退のお知らせ

いつもにっぽん!真骨頂を応援していただき誠にありがとうございます。

この度、にっぽん!真骨頂の鈴木かのんに関しまして、ファンの方との私的交

友など複数の重大な規約違反行為が発覚し、3/14付にてにっぽん!真骨頂を脱

退とさせていただきますことをご報告させていただきます。

関係各所、応援してくださっていたファンの皆様におかれましても、多大なる

ご迷惑とご心配をお掛けしましたことを心からお詫び申し上げます。

4月21日に控えた2nd ワンマンライブについては6名での出演となります。

鈴木かのんをお目当てにワンマンライブのチケットをご購入された方には返金

対応を行わせていただきますので、返金をご希望の方はチケットサイトからお

問い合わせください。

また、各種特典をお持ちのお客様については対応方法を協議の上、近日中にご

連絡をさせていただきます。

尚、本件に関して弊社所属タレントへのお問い合わせ、特典会での質問等はお

控えくださいますよう、お願い申し上げます。

今後ともにっぽん!真骨頂へのご声援をよろしくお願いいたします。

2026年3月14日

株式会社 SCOT

にっぽん!真骨頂運営

【担当：芸能情報ステーション】