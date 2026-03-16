永瀬廉（27）と吉川愛（26）のダブル主演映画「鬼の花嫁」（池田千尋監督、27日公開）大ヒット祈願イベントが16日、東京・神田明神で行われた。トークの中で、タイトルにちなみ「自分が特筆すべき〜の鬼？」との質問に、永瀬は「速さの鬼」と即答した。

永瀬は「僕は、自分でも自覚があるのは“速さの鬼”。帰るのも歩くのも食べるのも速い」と豪語した。伊藤健太郎（28）から「ダンス、覚えるのも速い」と補足すると、永瀬は「全スピードが速い」と胸を張った。

伊藤から「帰るのが速いからね」と、さらにツッコまれると、永瀬は「せっかちでもある。エレベーターで、ゆっくりなの（ドア）も（閉まるのを）手伝ったりする。でも、横の赤い子がもっと速くて」と、赤い着物を着た吉川に視線を送った。吉川も「特段、速い…そこだけは負けません」と言い切った。

池田千尋監督が「のみ込み、反射が速い」と絶賛し、司会の伊藤さとりが「頭の回転が速い」と続くと、永瀬は「そうですね」と笑みを浮かべた。

「鬼の花嫁」は、累計発行部数650万部を突破した。永瀬は劇中で、あやかしの頂点に立つ鬼の一族の次期当主・鬼龍院玲夜、吉川愛は玲夜から花嫁として見いだされた東雲柚子、伊藤は妖狐”のあやかし狐月瑶太役を演じる。瑶太に選ばれた花嫁で柚子の妹・花梨役の片岡凜（22）も出席した。