日本競輪選手養成所（静岡県伊豆市）の第129回生（70人、1人不参加）と第130回生（20人）の卒業記念レース初日が16日、伊東温泉競輪場で開催された。

男女ともに予選2走が行われ、男子はオープニングレースを制した中村嶺央（20＝千葉）らが準決勝進出。女子は在所1位の小原乃亜（23＝岩手）が連勝で決勝入りを果たした。17日に男子は準決勝と決勝、女子は決勝が行われる。

男子にとっての1Rを制したのは父に千葉支部長の中村浩士（48＝千葉・79期）を持つ嶺央だった。

在所1位・沢田桂太郎とのマッチレースになると、最後にもうひと踏みして強敵を差し切った。2走目は5着も、準決には滑り込み。「父から最後まで全力で走れ、1回しかないから楽しめと言われていた。緊張感はあったけど声援が聞こえ楽しめた」と充実感たっぷりに話した。

もうひと踏みできたのには、神山雄一郎所長の言葉があった。訓練態度が評価され、所長が直々に指導する神山教場に選出された。レジェンドが現役時代に実際に取り組んでいた練習メニューを叩き込まれた。

「凄くきつくて、がむしゃらにこいでいたら“自分で選んだ道だろ”と。それが一番（心に）残っている。感謝してもし切れない」。教わったプロになる自覚、そして最後まで諦めない覚悟が実戦で生きた。

神山所長が昨年、松戸記念でのトークショーで将来SS班になれる素材と太鼓判を押した好素材。準決勝、そして決勝へ。残り2走、最後までペダルを踏み切る。

▽17日・5R男子準決勝

（1）高佐龍太郎22宮崎

（2）田崎 隼翔24栃木

（3）中村 嶺央20千葉

（4）西沢 優聖23岐阜

（5）福田 悠航20福島

（6）勝沼 遼27東京

（7）吉川 敬介23東京

（8）田沼 龍弥20群馬

（9）坂井 央雅19岐阜