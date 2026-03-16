【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは１５日、熱戦の幕を閉じた。

最終日のアルペンスキー男子回転（座位）が今大会日本勢４個目のメダルとなる銅を獲獲得した。同日夜（日本時間１６日未明）にはコルティナダンペッツォで閉会式が行われ、フィナーレを迎えた。

大会モットーは「あなたらしさ」

ロシアと同盟国ベラルーシが国代表として参加し、侵略を受けたウクライナが開閉会式をボイコットするなど、国際情勢が暗い影を落とした大会だった。だがその分、勝敗を超えて互いの健闘をたたえ合うパラアスリートの輝きがひときわ大きくも感じた。

最終日の１５日。アルペンスキー男子回転で鈴木猛史（カヤバ）に及ばず４位に終わった森井大輝（トヨタ自動車）の表情はすがすがしかった。「負けるとしたら猛史に負けたい。最高の負け方だった」

大会のモットーは「ＩＴ’ｓ Ｙｏｕｒ Ｖｉｂｅ（あなたらしさ）」。障害のあるなしや国籍などの違いを超えて、競技のライバルであり仲間でもある相手選手をリスペクトする。グッドルーザーこそ大会の価値を引き上げる存在であることを体現するパラアスリートが多くいた。

競技レベルも向上した。かつて選手層が薄かったアルペンスキー女子座位では若手選手が活躍。村岡桃佳（トヨタ自動車）は「滑り切ればメダルが取れるみたいな時もあった。選手が増えて争いが楽しい」と歓迎した。障害者スポーツの価値や魅力がさらに高まる未来が見えている。（佐藤雄一）