7人組J−POPボーイズグループ、aoen（アオエン）が16日、セカンドシングル「秒で落ちた」発売記念イベントを都内で行い、初の47都道府県ツアー開催を発表した。

4月23日の東京・恵比寿ガーデンホールを皮切りに「aoen LIVE TOUR 2026〜青のはじまり47＋1〜」を開催する。ステージ上で映像で告知されると、aoringと呼ばれるファンたちから歓喜の声が上がった。

リーダー優樹（23）は「いつも応援してくださるaoringの皆さんのおかげ。全国のaoringに会いに行きます！ 期待して待っていてください」とメッセージ。雅久（21）は「やっと言えた。言いたくてみんなでうずうずしてた」と笑顔を見せ「aoenは本気で日本一を目指しているので、信じてついてきて。たくさん思い出作ろうね！」と呼びかけた。

aoenは世界的に活躍するアーティストを多数擁するHYBE傘下のJCONICから昨年6月にデビュー。セカンドシングル「秒で落ちた」をエネルギッシュにパフォーマンスし、「サビの1秒ダンスがキャッチー」「中毒性がある“秒オチソング”」などと全員で自信をみせた。

○…この日は、先輩グループ、＆TEAMのFUMA（27）がサプライズMCとして登場し、会場を沸かせた。aoenのパフォーマンスに「みんなかっこよかった」と笑顔を見せ、「リリースのお祝いの時間を共有できて光栄です」。47都道府県ツアーを発表したメンバーたちから「ツアー中のチームワークの高め方」を聞かれると、「メンバー全員でご飯を食べる。きずなが深まるから絶対一緒に食べた方がいい」とアドバイスしていた。