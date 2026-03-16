無茶ぶりに応えるだけでなく、しっかりと結果を残す。「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」3月13日生放送回では、元AKB48の岡部麟が秀逸パフォーマンスでファンを沸かせる場面があった。

【映像】無茶ぶりに応えた岡部麟がエアー縄跳び

きっかけは、番組中の何気ないトークだった。共演のあおぽんが「酒以外に遊ぶ方法を知らなくて」「ご飯行ったら、朝7時まで飲むじゃないですか」などと告げると、岡部は「お酒を飲むって遊びなんですか？」と反応。MCを務める安田大サーカスのクロちゃんが「えっ！？べりんちゃんだって日本酒とか飲むでしょ？」と聞く中、「飲むけどさ、それは“飲む”じゃないですか。遊ぶって、なんか縄跳びとか、そういうの…」と返し、共演者たちを笑わせた。

そんな中、コメント数が“1000”を突破。ファンへのご褒美として、クロちゃんが「べりんちゃん。まずは縄跳びの方をお願いします」とリクエストした。続けて、「さっき言ってましたもんね。遊ぶ時に縄跳びするって言ったんで、どんな感じで友達と縄跳びするのかっていうのを、そこからお願いしていいですか？」とも要求。ここで岡部は「はい」と席を立ち、「ありがとね。今日、予定空けてよかったよ。じゃあ、いつものやる？」と演じた。

そのまま、LINDBERGの名曲「今すぐKiss Me」を歌いながらエアー縄跳びを披露。一同が手拍子で盛り上がると、二重飛びをする仕草まで見せた。これにはクロちゃんも「すごいね。素敵でしたね」と大喜び。当の岡部は照れ笑いしたが、ファンからも「麟ちゃんハートすごいな」「かわいすぎ」「さすが麟ちゃん」「おもろい」「バラエティ色」「べりんちゃんやるなぁ」「縄跳び最高」などとコメントが殺到した。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

