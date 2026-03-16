「VT COSMETICS」は、世界中で愛される人気キャラクター「パワーパフ ガールズ」とのコラボレーション製品を発売。2026年3月12日（木）よりZOZOTOWN、3月25日（水）より全国のドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴ、Amazon、Yahoo!ショッピング、VT日本公式モールにて限定販売する。

■人気スキンケアがポップな限定デザインに

今回のコラボレーションでは、VTのスキンケア技術と「パワーパフ ガールズ」のポジティブなエネルギーを掛け合わせた限定デザインを採用。毎日のスキンケアタイムが楽しくなるようなポップなパッケージで、「強く・可愛く・自分らしく」輝く日常を演出する。

「CICA デイリースージングマスク」は、最後の1枚までエッセンスがたっぷり含まれたシートマスク。1日10分貼るだけで肌をしっかり保湿し、さっぱりとした使用感ながらウォーターエッセンスが角質層まで浸透してうるおいを閉じ込める。

また、VTの人気アイテム「リードルS」は、天然由来の微細な美容針※1を応用した“塗る美容針ケア”。美容成分を角質層まで届けることをサポートし、ハリとツヤのあるなめらかな素肌へ導いてくれる。

※1 シリカ（スクラブ）

■商品情報

VT COSMETICS

CICA デイリースージングマスク（30枚入）2,420円（税込）

リードルS 10050mL3,520円（税込）

リードルS 30050mL4,730円（税込）