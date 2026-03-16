西川町の菅野大志町長のパワーハラスメント問題をめぐりきょう、第三者委員会は「町長の道義的・社会的責任は極めて重い」とする調査結果を町議会に報告しました。

【写真を見る】「道義的・社会的責任は極めて重い」西川町・菅野町長 第三者委員会が8件のパワハラを認定 「まるで公開処刑」との声も...次期町長選について態度を示さず（山形）

弁護士からなる第三者委員会の調査結果はきょう、西川町議会の全員協議会で報告されました。

調査結果によりますと菅野町長は町営住宅への移住者が短期間で退去したことについて、担当課の対応に原因があるとして当時の担当課長に職員５０人以上の前で謝罪させたということです。

これに対し職員へのアンケートでは「見せしめ的な行為」「まるで公開処刑」などの声も上がったということです。

調査結果ではこのほか菅野町長が元・町職員の襟元をつかみ、町長室に連れ込むなどした８件をパワハラと認定し、「町長の道義的・社会的責任は極めて重い」としました。

■「熱い指導のつもりが...」

会議のあと、菅野町長は取材陣に受け止めを話しました。

西川町 菅野大志 町長「私として町を良くしたいという熱い指導のつもりが、受け取る側にとってはそうではなかったと乖離（かいり）が生じていたということに関して深く反省をしている」

菅野町長は、パワハラ問題を受け退職金およそ２２００万円について受け取らない方針を表明しています。

■出馬については明言せず

西川町では来月町長選挙が予定されていますが、菅野町長はきょう出馬については明言しませんでした。

西川町 菅野大志 町長「いま報告書を受け取って、しっかり精査させていただいて、後援会のかたとも相談したいと思っている。（Ｑまだ決定していない？）はい。反省しておりまして…」

菅野町長は来月１９日までの任期中は、職務を全うする意向を示していて今後の動向が注目されます。

任期満了に伴う西川町長選挙は来月７日に告示される見通しです。