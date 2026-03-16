イランをめぐる中東情勢の悪化で高止まりを続ける原油価格。緊迫する国際情勢は、「石油に始まり石油に終わる」とも言われるクリーニング業界は大きな打撃を受けています。

牛田和希キャスター「金沢市内にあるクリーニング店の工場ですが、どの作業工程にも石油が欠かせません。価格の高騰はクリーニングにも大きな影響を及ぼしています」

金沢市で創業し100年以上を超える「松本日光舎」の工場内は、あらゆる作業工程で大量の蒸気が発生しています。

Ａ重油の費用、月100万円~200万円で推移

クリーニングを行う上で、熱源として欠かせない重油のボイラーを見せてもらいました。

松本日光舎・松本健夫社長 Q：日の大半稼働している「そうです。工場が稼働している間はずっとこのA重油ボイラーが動いている。当社では毎月100万から200万位の間で毎月重油を使っている」

このボイラーを稼働させる「A重油」の見積書を見ると、驚くべき数字が。

松本日光舎・松本健夫社長「いや、びっくりしましたよ。（3桁は）見たことない」

1リットルあたり80円台で推移していたA重油の取引価格は、アメリカとイスラエルが原油輸出の要であるイランを攻撃し始めた2月末から急激に上昇。

イランがホルムズ海峡を封鎖した後、3月の見積もりは、120円を超える金額にまで値上がりしています。

松本日光舎・松本健夫社長「率にしたら30〜40%の間で上昇している。厳しい」

ドライクリーニングは石油系の溶剤で洗っている

こちらの会社ではシャツなどを対象とした「水洗い」とカシミヤなどの型崩れしやすい衣類に施す「ドライクリーニング」の受注は、「半々くらい」だということです。

特にドライクリーニングにはまた別の負担がのしかかるようで…。

松本日光舎・松本健夫社長「透明な液体、これ実は石油なんです、石油系溶剤。全国のどのクリーニング会社でも石油系の溶剤で洗っている」

クリーニング店では個人の顧客だけでなく、法人の企業からも大量の衣類を回収しています。

集配車両20台、ガソリン価格の高騰でコスト大幅増加

こちらの会社でも集配車20台が稼働していて、ここ最近のガソリン価格の高騰はコストの大幅な増加につながっています。

また今後は、原油を蒸留して得られるナフサを使ったプラスチック製ハンガーや、ビニール資材への影響も懸念されます。

松本日光舎・松本健夫社長「我々の商売は石油に始まり石油に終わる。正直予想外で痛恨のところではあるけどこの事態が落ち着くまでしのげればいいなと」