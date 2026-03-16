歌手のAdoさんは3月15日、自身のXを更新。一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』公式Xの投稿を引用リポストし、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：Adoさん公式Instagramより）

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歌手のAdoさんは3月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』公式Xの投稿を引用リポストしました。

【写真】Ado、『THE FIRST TAKE』予告を引用リポスト

「全く想像つかない楽しみだね」

Adoさんは「なにするんだろうね」と、どこか他人事のようなおちゃめな一言を添えて投稿を引用。元の投稿には「"MONDAY" 22:00」と記され、Adoさんとアイドルグループ・ファントムシータのアカウントを記載しています。

コメントでは、「んもう、思わせぶりなんだから」「全く想像つかない楽しみだね」「あ、これはアイアイアだ」「新曲かましたりするのかな!?」「ビビりましたよ、予告見て」「なんで告知してから24時間も間空けるんですか！！！」「たのしみです、正座待機します」など、期待の声が寄せられています。

ファントムシータとは

ファントムシータは、Adoさんがプロデュースするアイドルグループです。約4000人の応募者の中から選ばれた、もな、美雨、凛花、百花の4人がメンバー。「レトロホラー」という唯一無二のコンセプトを掲げ、2024年にデビューしました。気になった人は、ぜひ公式SNSなどをチェックしてみてください！

(文:五六七 八千代)