「なにするんだろうね」Ado、“THE FIRST TAKE”予告に「ビビりました」「新曲かましたりするのかな!?」反響
歌手のAdoさんは3月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』公式Xの投稿を引用リポストしました。
【写真】Ado、『THE FIRST TAKE』予告を引用リポスト
コメントでは、「んもう、思わせぶりなんだから」「全く想像つかない楽しみだね」「あ、これはアイアイアだ」「新曲かましたりするのかな!?」「ビビりましたよ、予告見て」「なんで告知してから24時間も間空けるんですか！！！」「たのしみです、正座待機します」など、期待の声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】Ado、『THE FIRST TAKE』予告を引用リポスト
「全く想像つかない楽しみだね」Adoさんは「なにするんだろうね」と、どこか他人事のようなおちゃめな一言を添えて投稿を引用。元の投稿には「"MONDAY" 22:00」と記され、Adoさんとアイドルグループ・ファントムシータのアカウントを記載しています。
ファントムシータとはファントムシータは、Adoさんがプロデュースするアイドルグループです。約4000人の応募者の中から選ばれた、もな、美雨、凛花、百花の4人がメンバー。「レトロホラー」という唯一無二のコンセプトを掲げ、2024年にデビューしました。気になった人は、ぜひ公式SNSなどをチェックしてみてください！
(文:五六七 八千代)