◇大相撲春場所9日目（2026年3月16日 エディオンアリーナ大阪）

西前頭5枚目・琴勝峰（26＝佐渡ケ嶽部屋）が東前頭8枚目・宇良（33＝木瀬部屋）を押し出し、関脇・霧島、平幕・豪ノ山と並ぶ1敗を守った。9日目での勝ち越しは20年名古屋場所での新入幕以来、13勝2敗で初優勝した昨年名古屋場所を更新する自己最速。「1日1日しっかり集中できている。立ち合いでブレずに行けました」と手応えを語った。

日本相撲協会は初日前日の7日、春場所の懸賞申し込み本数を公表し、力士別では横綱・大の里、綱獲りの大関・安青錦を超え、宇良が215本で1位だった。その人気力士との対戦で、観客席は「（宇良の応援タオルで）真っピンクでした」。それでも闘牛のように猛ることなく、落ち着いて立ち合いに臨めたのは昨年の優勝経験が大きそうだ。「意識しすぎず、1日1日を積み重ねられている。落ち着けています」と琴勝峰は自らの成長を実感した。

今場所再入幕し、2敗で追っていた弟の琴栄峰（22＝佐渡ケ嶽部屋）は3敗に後退したが、「自分のことで精いっぱいです」。精神的に図太さを増した26歳が2度目の賜杯を視界に収めた。