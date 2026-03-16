亡くなった女子高校生は救命胴衣着用　修学旅行で平和学習中の船が沖縄・辺野古沖で転覆　同志社国際高校生徒と船長が死亡

16日午前、沖縄・名護市の沖合で高校生など21人が乗った船2隻が転覆し、女子高校生と船長の2人が死亡した。

2隻に高校生など21人…全員海へ

港に集まる多くの消防隊員、すぐそばには水中ゴーグルなどを装備した海上保安庁の隊員。

少し離れた海上には、海上保安庁のボートに引っ張られる転覆した“船”が確認できる。

2隻には高校生など21人が乗っていて、高校生と船長、2人が亡くなった。

転覆した船2隻が、海上保安庁のボートで、漁港に運ばれてきた。

現場は、沖縄・名護市辺野古の沖合。

アメリカ軍普天間基地の移設工事が進められている場所だ。

発生は午前10時過ぎ。

転覆したのは「平和丸」と「不屈」で、乗っていた21人全員が海に投げ出された。

そのうち18人は、修学旅行で沖縄を訪れていた京都府の同志社国際高校の生徒だった。

平和学習の一環として乗船していた。

海上保安庁や消防が全員を救助したが、船長の金井創さん（71）と、同志社国際高校の武石知華さん（17）が意識不明の状態で病院に運ばれ、間もなく死亡が確認された。

このほか、2人の生徒が頭にけがをしたという。

現場海域に波浪注意報発表

転覆した「平和丸」と「不屈」は普段は辺野古の工事や移設に反対する市民団体が使用していて、過去には国会議員の視察などでも使われていた。

乗船経験がある人は「危険なことはないと思うので、何があったのかなって、信じがたいですね」と話す。

2隻は当時、立ち入りが制限されている水域の外側を航行していたということだが、現場海域では船の転覆などの恐れがある波浪注意報が発表されていた。

亡くなった高校生の武石さんは救命胴衣を着用していたという。

（「イット！」 3月16日放送より）