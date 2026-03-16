誰もが羨む理想の結婚。だがその裏には夫の異常な束縛があった――とある出会いから自分を取り戻した妻はどんな道を選ぶのか？【書評】

誰もが羨む理想の結婚。だがその裏には夫の異常な束縛があった――とある出会いから自分を取り戻した妻はどんな道を選ぶのか？【書評】