乃木坂46菅原咲月「初めてのランウェイ」美脚際立つミニスカ姿披露「大人っぽい」「雰囲気違ってドキッとしちゃう」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/03/16】乃木坂46の菅原咲月が3月15日、自身のInstagramを更新。イベントのオフショットを公開し、注目が集まっている。
【写真】20歳乃木坂副キャプテン「スタイル良すぎ」美脚スラリのミニスカ姿
菅原は「ありがとうございました」とつづり、同日に開催されたガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC」でのオフショットを複数枚投稿。首元の大きな白いリボンが特徴的なブラウス、黒いジャケット、色白な脚が際立つミニ丈スカート、ブーツを合わせたシックなスタイリングを披露している。また、同イベントでライブやファッションショーに出演した菅原は「初めてのランウェイ、緊張しました…」と明かしている。
この投稿には「美脚すぎる」「雰囲気違ってドキッとしちゃう」「スタイル良すぎ」「衣装似合ってる」「大人っぽい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】20歳乃木坂副キャプテン「スタイル良すぎ」美脚スラリのミニスカ姿
◆菅原咲月、ミニ丈衣装で美脚披露
菅原は「ありがとうございました」とつづり、同日に開催されたガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC」でのオフショットを複数枚投稿。首元の大きな白いリボンが特徴的なブラウス、黒いジャケット、色白な脚が際立つミニ丈スカート、ブーツを合わせたシックなスタイリングを披露している。また、同イベントでライブやファッションショーに出演した菅原は「初めてのランウェイ、緊張しました…」と明かしている。
◆菅原咲月の投稿に反響
この投稿には「美脚すぎる」「雰囲気違ってドキッとしちゃう」「スタイル良すぎ」「衣装似合ってる」「大人っぽい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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