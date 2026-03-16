愛知県の豊川用水で、17日から節水がさらに強化されることが決まりました。今後の雨の見通しはどうなのでしょうか。

【写真を見る】愛知の5市が「夜間、水道ノータッチ運動」へ 午後11時から午前5時まで“水道使わないで” 深刻な水不足で市長が呼びかけ 今後の雨の見通しは？

（桜沢信司気象予報士）

これまでに比べて、雨の量はどんどん増える時期にはあたります。ただ、それでも節水解除にはまだしばらくはならないのではないか、というのが今回の予想です。

宇連ダムの貯水量を改めて見てみましょう。



去年の夏は満タンだったんですが、その後一気に下がって、特に秋と冬に雨量がかなり少なくなりました。

宇連ダム 17日にも貯水率0％に…？

改めて、ダムの貯水率を見てみましょう（16日午前0時時点）。



宇連ダムは0.3%ですが、さらに下がって夕方には、0.15%ぐらいになっていて、17日には枯渇するおそれがあります。

そして、同じ豊川用水の大島ダムも10.9%しかないため、豊川用水全体で7.8%と、10%を切っています。

中里ダムでも27.7%で、三重用水でも節水が16日から始まりました。

恵みの雨はいつ？

雨の見通しを見てみましょう。今週は、まとまった雨は1回期待できそうです。17日から明後日、ただこれでもおそらく10～20ミリぐらいです。

3月だとこの10倍ぐらいは1か月間に降らなければならないのに、まだ少ない日が続きます。

新城市の今後の雨の予想を見てみると、今週、そして来週も降ります。まとまった雨にはなりますが、これでもまだまだ足りません。

家庭でできる節水対策 3選

そのため、節水を心がけていただきたいんですが、お風呂の残り湯を洗濯などで再利用したり、洗濯の回数を減らしてまとめ洗いをしたり、水洗トイレの洗浄レバー（大・小）を使い分けたりして、できるだけ水は使わないようにしましょう。

また、豊川用水ではこんなお願いもされるようになりました。

豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市の市内全域で「夜間水道水の使用自粛」が呼びかけられます。時間は午後11時から翌朝の5時までです。

・運動期間…3 月17日（火）から当面の間

・自粛時間…午後11時～翌午前5時

東三河5市長の「夜間、水道ノータッチ運動」緊急メッセージ（全文）

地域の皆様に夜間における水道の使用自粛をお願いします

～東三河5市が協調して「夜間、水道ノータッチ運動」を展開～



東三河地域の皆様には、昨年8月から続いています節水対策にご協力いただき、感謝申し上げます。



現在、各市では様々な節水対策に取り組み、宇連ダム、大島ダムなどの水源の延命に日々努めていますが、水源状況は悪化しており、3月16日午前0時現在、宇連ダムはほぼ枯渇し、水源全体の貯水率は7.8％（平年の1/10程度）と残りわずかです。今後、まとまった降雨がなければ、来月初旬頃にはダムの水がなくなる見通しです。



こうした状況を踏まえ、東三河5市より、3月17日から地域の皆様に夜間（午後11時から午前5時まで）において水道を使わないよう、自粛をお願いします。皆様にはご不便をおかけすることとなりますが、ご理解・ご協力をお願いします。



地域の皆様におかれましては、不要不急な水道水の使用を控える、蛇口の開閉をこまめにする、お風呂の水を再利用するなど、引き続き、徹底した節水へのご協力をお願いします。



豊橋市長 長坂 尚登

豊川市長 竹本 幸夫

蒲郡市長 鈴木 寿明

新城市長 下江 洋行

田原市長 山下 政良