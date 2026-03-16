【TJBB・YUHI】ワイン愛から“7軒ハシゴ”まで！7つのチェックリストでひも解くリアルな「お酒」事情
LDH屈指のパフォーマンス力を誇るグループ・THE JET BOY BANGERZ（TJBB）のメンバーが、自分の“推し”をプレゼンする企画。今回登場するのは、DEEP SQUADでも活躍する実力派ボーカル・YUHIが登場！YUHIが語る「お酒」のリアルな楽しみ方とは？ 好きなお酒の銘柄やこだわりのおつまみ、酔ったときの意外な一面まで、7つのチェックポイントで徹底解剖。さらに、新曲「HEAD UP introduced by Zeebra」の制作秘話についても語ってくれました。
YUHIが選んだテーマは「お酒」。
今回、YUHIが「ドラゴンボール」「サウナ」「お酒」「ジャケット」の4つのテーマのなかから選んだのは「お酒」！
“今日疲れたな”という日に飲みたくなる一杯や、お酒にまつわるリアルなエピソードまで。YUHIのお酒事情を、7つのチェックポイントとともにお届けします。
YUHI
ボーカル
生年月日：2001年3月16日
出身：大阪府
7つのチェックポイントでひも解く、YUHIのお酒事情
Check! お酒を好きになったきっかけ
昔から親がお酒が好きで、その姿を見て“自分も飲んでみたいな”と思っていました。
20歳になってからはずっとビールが好きですし、今のところ“飲めないお酒はない”かな、という感じです。親もお酒は強いですね。僕も、“弱くはない”という感じです。
Check! 一番好きなお酒
やっぱビールですかね。銘柄でいうと「アサヒスーパードライ」が一番好きです。
ビールの次に赤ワインが好きです。でも、赤ワインは飲みすぎると結構酔っちゃいますよね。ブドウの種類は、カベルネ・ソーヴィニヨンという少し重めの種類が好きです。
Topic YUHI流・お酒の嗜み方
おいしいご飯を食べながら、この料理には日本酒、これは赤ワイン、という感じで決めることが多いです。ご飯にあわせて嗜んでいます。
日本酒はあまり種類に詳しいわけではないですが、辛口のほうが好きです。
Check! 家飲み派？外飲み派？
どちらでも飲みます。家だと、ひとりで音楽を聴きながら晩酌します。家ではほぼ赤ワイン。
毎日は飲まないですけど、減量をしているので、“今日疲れたな”という日にはご褒美で飲んでいます。
Check! おつまみのこだわり
お酒によりますが、ビールだったら、定番の枝豆、お菓子系、ピーナッツとかですかね。ビールを飲むのは最初だけで、ビール以外は、おつまみがなくても飲めます。
ワインにあわせるおつまみで一番好きなのは、生ハムにチーズです。
Check! 酔っ払うとどうなる？
酔うとすごく楽しくなって、ハイテンションになります。普段はそんなに喋るタイプではないんですけど、よく喋るようになるかもしれないですね。口数が超多くなります。
前に、TAKIや友だちと飲みに行ったときに、最初にワインを飲んでいて、“もう一回飲み直すか”となって2軒目に行ったんです。そこで2時間ぐらい爆睡してしまって（笑）。起きたら、みんなはまだ楽しんで飲んでいたので、もっと一緒に楽しみたかったなと思いました。コンディションにもよるんですけど、眠くなることもあるタイプです。
Check! TJBBはお酒強い？
みんな、一般的には強いと思います。でも、HINATAは弱いほうですけど（笑）。それ以外のメンバーは全然飲めると思います。
みんなが楽しく盛り上がっているなかで、SHIGEはひとりでゆっくり飲んでるイメージがありますね。
Check! “過去最高記録”は？
メンバーと“飲み歩き旅をしよう”となったときに、7軒くらいハシゴしました。16時くらいに集合して、23時くらいに帰りました。
そのときはKOTAとTAKIと友だちの4人で行ったんですが、そこまでたくさん飲んだわけではなかったので、最後まで楽しく過ごしました。
New Single「HEAD UP introduced by Zeebra」制作秘話
今回、TJBBとして初めてオートチューンというボーカルの加工エフェクトを使いました。ラッパーの方がよく使ってるサウンドで、ボーカルとして使うのが初めてだったので難しさを感じましたね。
少し機械的で無機質なサウンド感のあるボーカルアプローチだったので、感情をあえて乗せずに歌いました。そこが、すごく難しくて苦戦した部分です。
語尾などのアクセントをつけるポイントだけ自分で抑えて、それ以外は真っ直ぐに抑揚をあんまりつけずに、捉えるように意識しました。
『Let’s Dance』ではコレオグラフの総合監督を務めていましたが、今回の制作ではどのように関わりましたか？
今回はパフォーマーが振付を制作していく過程を見ながら、自分がセンターで踊るサビなどのパートについて意見を出させてもらいました。
HINATAが作ってるのを見て「この振りは歌いづらいかも」とか「もう少しキャッチーにしたい」など、ちょこちょこ提案をしました。
「HEAD UP introduced by Zeebra」2026年3月18日 CD Release2026年2月25日 Digital Release
80sエレクトロやベースミュージック、初期テクノサウンドをモチーフに、TJBBのダンススキルとボーカルスキルを最大限に発揮したレトロフューチャーなダンスチューンが誕生。
さらに楽曲を盛り上げる存在として、日本のHIP HOP界を代表するフロントマン・Zeebraが参加。1990年代よりラップやダンスを通してストリートシーンで活動し、J Soul BrothersやEXILEとも交流を深めてきたZeebraが、EXILE TRIBEの次世代を担うTJBBの新曲への客演を快諾。本作への参加が実現した。
THE JET BOY BANGERZ（TJBB）
ザ・ジェットボーイバンガーズ●応募総数4万8,000人、LDH史上最大規模のオーディション『iCON Z 〜Dreams For Children〜』から誕生した10人組ダンス＆ボーカルグループ。2023年8月23日にシングル「Jettin’」でデビュー。
7人のパフォーマー全員がプロダンスリーグ「D.LEAGUE」で活躍するDリーガーという実力派集団で、ボーカルにはDEEP SQUADのメンバーも在籍。圧倒的なダンススキルを武器に注目を集めている。2025年には日本テレビ『THE DANCE DAY』で優勝し、メンバーのTAKUMIがTBS『KING OF DANCE』初代KINGに輝くなど、グループとしても個人としてもダンスシーンで存在感を放っている。
さらに、グループ初のホール規模ライブ「THE JET BOY BANGERZ SPECIAL LIVE 2026『Let’s Dance〜DARK13〜』」の開催も決定。ドラマ『DARK13 踊るゾンビ学校』とのコラボによる新たなエンタテインメントで、さらなる注目を集めている。
ライター Ray WEB編集部
Ray WEB編集部 大竹萌寧
Ray WEB編集部 影山和美
カメラマン・撮影 結城拓人