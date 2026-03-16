【TJBB・YUHI】ワイン愛から“7軒ハシゴ”まで！7つのチェックリストでひも解くリアルな「お酒」事情

LDH屈指のパフォーマンス力を誇るグループ・THE JET BOY BANGERZ（TJBB）のメンバーが、自分の“推し”をプレゼンする企画。今回登場するのは、DEEP SQUADでも活躍する実力派ボーカル・YUHIが登場！YUHIが語る「お酒」のリアルな楽しみ方とは？ 好きなお酒の銘柄やこだわりのおつまみ、酔ったときの意外な一面まで、7つのチェックポイントで徹底解剖。さらに、新曲「HEAD UP introduced by Zeebra」の制作秘話についても語ってくれました。

“今日疲れたな”という日に飲みたくなる一杯や、お酒にまつわるリアルなエピソードまで。YUHIのお酒事情を、7つのチェックポイントとともにお届けします。

今回、YUHIが「ドラゴンボール」「サウナ」「お酒」「ジャケット」の4つのテーマのなかから選んだのは「お酒」！

Check! お酒を好きになったきっかけ

昔から親がお酒が好きで、その姿を見て“自分も飲んでみたいな”と思っていました。

20歳になってからはずっとビールが好きですし、今のところ“飲めないお酒はない”かな、という感じです。親もお酒は強いですね。僕も、“弱くはない”という感じです。

Check! 一番好きなお酒

やっぱビールですかね。銘柄でいうと「アサヒスーパードライ」が一番好きです。

ビールの次に赤ワインが好きです。でも、赤ワインは飲みすぎると結構酔っちゃいますよね。ブドウの種類は、カベルネ・ソーヴィニヨンという少し重めの種類が好きです。

Topic YUHI流・お酒の嗜み方

おいしいご飯を食べながら、この料理には日本酒、これは赤ワイン、という感じで決めることが多いです。ご飯にあわせて嗜んでいます。

日本酒はあまり種類に詳しいわけではないですが、辛口のほうが好きです。

Check! 家飲み派？外飲み派？

どちらでも飲みます。家だと、ひとりで音楽を聴きながら晩酌します。家ではほぼ赤ワイン。

毎日は飲まないですけど、減量をしているので、“今日疲れたな”という日にはご褒美で飲んでいます。

Check! おつまみのこだわり

お酒によりますが、ビールだったら、定番の枝豆、お菓子系、ピーナッツとかですかね。ビールを飲むのは最初だけで、ビール以外は、おつまみがなくても飲めます。

ワインにあわせるおつまみで一番好きなのは、生ハムにチーズです。

Check! 酔っ払うとどうなる？

酔うとすごく楽しくなって、ハイテンションになります。普段はそんなに喋るタイプではないんですけど、よく喋るようになるかもしれないですね。口数が超多くなります。

前に、TAKIや友だちと飲みに行ったときに、最初にワインを飲んでいて、“もう一回飲み直すか”となって2軒目に行ったんです。そこで2時間ぐらい爆睡してしまって（笑）。起きたら、みんなはまだ楽しんで飲んでいたので、もっと一緒に楽しみたかったなと思いました。コンディションにもよるんですけど、眠くなることもあるタイプです。

Check! TJBBはお酒強い？

みんな、一般的には強いと思います。でも、HINATAは弱いほうですけど（笑）。それ以外のメンバーは全然飲めると思います。

みんなが楽しく盛り上がっているなかで、SHIGEはひとりでゆっくり飲んでるイメージがありますね。

Check! “過去最高記録”は？

メンバーと“飲み歩き旅をしよう”となったときに、7軒くらいハシゴしました。16時くらいに集合して、23時くらいに帰りました。

そのときはKOTAとTAKIと友だちの4人で行ったんですが、そこまでたくさん飲んだわけではなかったので、最後まで楽しく過ごしました。