今春高校卒業の乃木坂46・小川彩さんが、写真集クオリティーのグラビア&インタビューマガジン「B.L.T.graduation2026中学・高校卒業」（東京ニュース通信社から3月24日発売）の表紙を飾ります。



【写真】イヤーマフ姿がキュート！乃木坂46・小川彩さん

同マガジンは、この春に高校・中学を卒業するアイドルや女優たちをオール制服で切り取ったオムニバスグラビア&インタビュームックです。グラビアは、登下校や放課後を思わせるスポットなど、リアルなスクールライフを彷彿とさせるカットを中心に構成。同じ時間を過ごしているような臨場感やセンチメンタルな雰囲気のなかで、アイドルたちの笑顔を収めています。



表紙・巻頭を務めるのは、乃木坂46・小川彩さん。乃木坂46の5期生の最年少として中学生の時にグループに加入した彼女も、ついに高校卒業です。6期生という後輩が入り、より一層魅力が増してきた彼女の今を“ピュア”に収めるべく、白を基調とした落ち着いた部屋で何気ない姿や公園でトランポリンでかわいく跳ねる姿など、飾らない彼女の”今”を撮り下ろしました。



表紙に採用されたのは、イヤーマフに手をあててこちらを見つめる姿がキュートなカット。3年前、中学卒業時にも同誌で表紙を飾った彼女ですが、当時からの成長を感じさせつつもあどけなさも残っており、少女と大人の狭間にある美しさが表現された表紙です。



裏表紙・巻末を務めるのは、私立恵比寿中学・風見和香さん＆桜井えまさん＆仲村悠菜さんの高3トリオ。撮影のテーマは「学校生活の思い出をもう一度」。運動会の種目（パン食い競争・お玉リレー競争）をやってみたり、宿泊研修かのように皆で布団にくるまってみたり、屋上ではしゃいでみたり……。えびちゅうの3人にしか出せないわちゃわちゃ感が満載のグラビアとなっています。



裏表紙は、仲良し同級生トリオで顔を寄せ合うカットを採用。彼女たち3人と同じ教室で学校生活を過ごしていたかのような気持ちにさせる仕上がりです。



中面には、乃木坂46最年少の中学3年生、６期生の川端晃菜さんが登場。中学生らしからぬ、大人びた美しい顔立ちを持つ彼女の記念すべき初ソログラビアです。撮影では、思うままに髪を可愛くアレンジしてみたり、靴下を脱いで好きな色のペディキュアを爪にそっと塗ってみたりと、「おしゃれ」を意識し始めた少女を表現。元気いっぱいに飛んだり跳ねたりする様子なども撮影しており、微笑ましい瞬間をたくさん詰め込んでいます。



同マガジンには、櫻坂46の中川智尋さん、僕が見たかった青空の八木仁愛さん、高嶺のなでしこの涼海すうさん、AKB48の白鳥沙怜さんが登場します。