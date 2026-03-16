＜田舎モンのくせに！＞私は強いから平気？…ううん、本当は弱いの！【第7話まんが：チヒロの気持ち】
私はチヒロ（32）。旦那の転勤で引っ越したところでリンちゃん（32）というママ友ができました。リンちゃんは私と同い年で、子どもはひとりっ子。旦那さんとは不仲だと聞いていたので仲良くなったのです。私と同じだから嫉妬しなくてすむし、見下されなくてすむから。でも、リンちゃんは双子を妊娠していたのです。離れようとする私をわかっていたように「今のまま、まわりに暴言を吐いても何も癒されない」と言われてしまいました。
私だって本当は弱いんだ、支えてほしいと言いたいときがあったけど言えなかった。ママ友にだって、憐れに思われないように「かわいそうね」なんて言われないように。先に「子だくさんなんて！」と私が相手を侮辱していたのです。
リンちゃんがあのとき言ってくれた言葉、今ならわかる。私は誰にも傷つけられないように、強そうに見せていただけ。本当はこんなにも弱いんだ。弱い犬ほどよく吠えるって、私のことだわ。半年ほど、反省しながら過ごしたある日。偶然リンちゃんを見かけます。
自分がツライからといって人に当たれば、自分に返ってくる。
自分が見下されたくないから相手を先に見下していたら、誰もいなくなる。
憐れに思われたくないから強がっていると、いざというときに誰にも頼れなくなる。
そのことがわかりました。私はまだ、リンちゃんと出会った土地に住んでいます。
自分の心の傷を守ろうと、他人を傷つけたことは私の過ちです。
旦那と話し合いをせずに、何でもないふうに過ごしたのも私の責任です。
そんな私にも、優しくしてくれる人がいるように……私も変わらなければならないと思っています。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
私だって本当は弱いんだ、支えてほしいと言いたいときがあったけど言えなかった。ママ友にだって、憐れに思われないように「かわいそうね」なんて言われないように。先に「子だくさんなんて！」と私が相手を侮辱していたのです。
リンちゃんがあのとき言ってくれた言葉、今ならわかる。私は誰にも傷つけられないように、強そうに見せていただけ。本当はこんなにも弱いんだ。弱い犬ほどよく吠えるって、私のことだわ。半年ほど、反省しながら過ごしたある日。偶然リンちゃんを見かけます。
自分がツライからといって人に当たれば、自分に返ってくる。
自分が見下されたくないから相手を先に見下していたら、誰もいなくなる。
憐れに思われたくないから強がっていると、いざというときに誰にも頼れなくなる。
そのことがわかりました。私はまだ、リンちゃんと出会った土地に住んでいます。
自分の心の傷を守ろうと、他人を傷つけたことは私の過ちです。
旦那と話し合いをせずに、何でもないふうに過ごしたのも私の責任です。
そんな私にも、優しくしてくれる人がいるように……私も変わらなければならないと思っています。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙